NFL Week 4 Recaps: Highlights, Ergebnisse und alle Infos zu Woche 4

Nach ihrem Erfolg über die Seahawks wollen die Falcons nun nachlegen und hoffen dabei auf weiterhin gute Production auf dem Boden. Marcus Mariota hat bereits 2 Touchdowns erzielt und liegt damit gleichauf mit Lamar Jackson unter den Quarterbacks. Fraglich ist allerdings, ob Cordarrelle Patterson, der Rushing-Leader des Teams, mitwirken kann. Er laboriert an einer Knieverletzung und setzte mehrere Trainings unter der Woche aus. Durch die Luft bleibt die Frage, ob es endlich gelingt, Tight End Kyle Pitts in Schwung zu bringen, nachdem er in der Vorwoche immerhin 5 Receptions für 87 Yards geschafft hat.

Bei den Browns ist die große Frage, wie es Myles Garrett nach seinem Autounfall am Montag geht. Er selbst zeigte sich am Freitag in ordentlicher Verfassung, doch ob es nach Verletzungen am Arm reicht bis zum Spiel, ist offen. Erschwerend kommt hinzu, dass Nebenmann Jadeveon Clowney (Knöchel) wohl erneut passen muss. Überhaupt ist die Defense der Browns arg gebeutelt und verlor Linebacker Anthony Walker für den Rest der Saison. Offensiv wiederum gilt es, Tight End David Njoku zu beobachten, der in der Vorwoche aufblühte (9 REC, 89 YDS, TD) und eine gute Nummer-2-Option neben Amari Cooper sein könnte.