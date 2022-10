NFL Recap: San Francisco 49ers vs. Los Angeles Rams 24:9 - Bärenstarke Front erdrückt Stafford und die Rams

Die San Francisco 49ers haben Woche 4 mit einem 24:9-Heimerfolg über Division-Rivale Los Angeles Rams abgeschlossen. Eine bärenstarke Defensivleistung ebnete den Weg, den Rest besorgte Deebo Samuel mit einem sehenswerten Touchdown.

Die Rams bekamen zuerst den Ball und marschierten schnell übers Feld. In der Red Zone jedoch fand der Drive ein jähes Ende. Matt Gay trat ein kurzes Field Goal zur frühen Führung für die Gäste, die am Ende des Drives Center Coleman Shelton mit einer Knöchelverletzung verloren.

Die Antwort der Gäste war ein erster guter Drive ihrerseits, an dessen Ende ein 32-Yard-Touchdown-Run von Jeff Wilson stand.

Danach gerieten die Angriffsbemühungen beider Teams ein wenig ins Stocken, was zu mehreren Punts führte, ehe die Gäste einen 10-Play-Drive zusammebrachten, der aber in der Red Zone stockte. Matt Gay verkürzte immerhin den Rückstand auf 6:7 mit einem 29-Yard-Field-Goal.

Die Niners hatten jedoch noch ein Highlight in petto: Jimmy Garoppolo fand Deebo Samuel auf einer kurzen In-Breaking-Route, woraufhin der Wide Receiver den Turbo zündete und letztlich einen 57-Yard-Touchdown-Catch zum 14:6-Pausenstand hinlegte.

Nach der Pause kamen die Defenses besser ins Spiel, sodass es auf beiden Seiten bis zum Beginn des vierten Viertels jeweils nur ein Field Goal gab. Die Niners bewegten den Ball dennoch in der Summe besser, machten aber nicht mehr viel daraus. Mitte des vierten Viertels hatte Kicker Robbie Gould noch die Chance, den Vorsprung zu erhöhen, vergab jedoch aus 42 Yards.

Und so musste die Defenses für weitere Punkte herhalten: Safety Talenoa Hufanga durchschaute einen Swing-Pass von Matthew Stafford Richtung Cooper Kupp und trug die Interception über 52 Yards zum Touchdown. 24:9 Niners 6 Minuten vor Schluss.

Den Deckel drauf machten die Hausherren schließlich nach der 2-Minute Warning mit einem Strip-Sack von Samson Ebukam gegen Stafford. Es war zugleich der siebte Sieg nacheinander in der Regular Season für San Francisco über Los Angeles.

Zur Pause hatte Cooper Kupp bereits 7 Receptions und damit 35 in dieser Saison. Das sind die meisten in den ersten vier Spielen einer Saison in der Geschichte der Rams. Er überholte damit sich selbst (2019), Isaac Bruce (2004) und Torry Holt (2002).

Aaron Donald gelang sein zweiter Pressure im Spiel im zweiten Viertel bei einem 3rd Down. Damit generierte er nun in 56 Spielen in Serie mehr als einen Quarterback Pressure. Das ist die längste Serie seit Next Gen Stats existiert (2016).

Samuel sammelte bei seinem 57-Yard-Touchdown-Catch 52 der 57 Yards nach dem Catch. Laut Next Gen Stats waren dies +51 YAC over expected. Und damit hat Samuel seit seiner Rookie-Saison 2019 +699 YAC over expected erzielt. Das sind die mit Abstand meisten in der NFL - keiner sonst steht hier bei über 500 Yards!

Die Rams hatten kein einziges Play über mehr als 20 Yards. Das war ihnen zuletzt 2007 widerfahren. Nichtsdestotrotz stellte Cooper Kupp ein Career-High mit 14 Receptions (122 YDS, 18 TGTS) auf.