NFL: Schock für Cincinnati Bengals - Ja’Marr Chase fällt wochenlang aus

Wide Receiver Ja'Marr Chase wird den Cincinnati Bengals voraussichtlich vier bis sechs Wochen fehlen. Der 22-Jährige ist an der Hüfte verletzt.

Das berichteten mehrere Medien übereinstimmend. Mit der Verletzung wird Chase vermutlich auf Injured Reserve landen und somit mindestens vier Spiele verpassen.

Bereits am Mittwoch hat Chase offenbar einen Hüftspezialisten aufgesucht und am Donnerstag nicht am Training teilgenommen. Ursprünglich verletzte sich Chase im Spiel gegen die New Orleans Saints in Woche 6, in Woche 7 gegen die Atlanta Falcons verschlimmerte sich die Blessur dann.

Head Coach Zac Taylor hatte am Donnerstag auf einer Pressekonferenz noch davon gesprochen, dass Chase leicht angeschlagen sei und man von Tag zu Tag schauen werde, wie es ihm gehe.

Chase war der 5. Pick insgesamt im Draft 2021 und wurde zum Offensive Rookie of the Year gewählt. In der laufenden Saison brachte es Chase bislang auf 605 Yards und 6 Touchdowns in sieben Spielen.