NFL: Chicago Bears traden Robert Quinn zu den Philadelphia Eagles

Die Philadelphia Eagles haben sich mit den Chicago Bears auf einen Trade von Pass Rusher Robert Quinn geeinigt. Das berichten mehrere Medien übereinstimmend.

Sowohl NFL-Network-Insider Ian Rapoport als auch Adam Schefter zufolge erhalten die Bears einen Viertrunden-Pick im kommenden Draft für den Pass Rusher. Quinn war eigentlich noch bis 2024 vertraglich an Chicago gebunden. Die Bears hatten ihn mit einem 70-Millionen-Dollar-Vertrag ausgestattet.

Schon vor mehreren Wochen wurde jedoch über einen Trade des 32-jährigen Veteranen spekuliert. Quinn soll nach dem schwachen Saisonstart unzufrieden gewesen sein. Die Bears stehen nach sieben Spielen bei drei Siegen und vier Niederlagen. Vor der Saison hatte die Franchise zudem Star-Pass-Rusher Khalil Mack zu den Los Angeles Chargers getradet.

Philadelphia untermauert mit dem Trade die Super-Bowl-Ambitionen. Die Eagles sind die einzige Franchise noch ohne Niederlage und fügen zu ihrer Front um Defensive Tackle Fletcher Cox und Linebacker Hasson Reddick einen weiteren gefährlichen Pass Rusher hinzu.

Quinn wurde 2011 in der ersten Runde an Position 14 von den St. Louis Rams gedraftet und spielte in der NFL zudem für die Miami Dolphins und die Dallas Cowboys. Insgesamt kommt er auf 163 Spiele, in denen er 102 Sacks verzeichnete.