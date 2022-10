NFL - Carolina Panthers: Quarterback Baker Mayfield fällt offenbar wochenlang aus

Die Carolina Panthers müssen voraussichtlich zwei bis sechs Wochen auf Quarterback Baker Mayfield verzichten. Das geht aus einer Untersuchung am Dienstag hervor.

Mayfield hatte sich bei der 15:37-Niederlage der Panthers gegen die San Francisco 49ers offenbar eine Syndesmoseverletzung zugezogen. Die Ausfallzeit entstammt einem Bericht von ESPN. Der Bericht gibt weiter an, dass Mayfield so schnell wie möglich wieder spielen wolle, dies aber eine Zeitlang dauern werde.

Erst am Montag hatten die Panthers Head Coach Matt Rhule entlassen. Dessen Nachfolger, Interims-Head-Coach Steve Wilks, erklärte daraufhin am Dienstag: "Wir haben die Männer, die den Turnaround schaffen wollen. Unsere Arbeitsmoral war immer konstant, wenn es darum geht, wie wir jede Woche angehen. Wir müssen einfach in den Spielen rausgehen, unsere Aufgaben erledigen und es zu Ende bringen."

Dass er diese Aufgabe zunächst mit Ersatzmann PJ Walker angehen muss, trübte Wilks' Laune zunächst nicht: "PJ ist bereit. Er ist immer sehr gut vorbereitet. Ich habe vollstes Vertrauen, wenn er einspringen muss."

Walker steht bereits seit 2020 bei den Panthers unter Vertrag und absolvierte bislang 10 Spiele für Carolina, darunter jeweils einen Start in den beiden vorherigen Spielzeiten.

Mit dem Ausfall von Mayfield ist Walker derzeit der einzige gesunde Quarterback im Kader der Panthers. Der vorherige Starter, Sam Darnold, steht mit einer im August erlittenen Knöchelverletzung noch immer auf IR und wird erst in einigen Wochen zurückerwartet. In der Practice Squad ist zudem noch Jacob Eason, der nun wohl als Backup fungieren wird.