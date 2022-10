Mailbag nach Week 6: Wie gut sind die Jets und Giants wirklich?

Normalerweise trennt sich ab etwa Woche 6 die Spreu vom Weizen in der NFL - in dieser Saison ist das nicht so klar feststellbar. Was unweigerlich Fragen aufwirft: Sind die Jets gut? Die Giants? Und warum stolpern überhaupt Woche für Woche so viele Favoriten?

Außerdem: Gibt es Defenses, denen man noch vertrauen kann? Hat ein Team wie Atlanta Playoff-Chancen? Und was kann man noch über die Offenses der Cardinals und Ravens sagen?

SPOX-Redakteur Adrian Franke beantwortet eure Fragen nach Week 6, zusätzliche Fragen gibt es wie gewohnt im Video-Mailbag.

Mailbag: Warum stolpern Favoriten dieses Jahr so häufig?

Steffen Taut, CTG, TheChri94: Erkläre mir die aktuelle Saison. Vermeintliche Favoriten straucheln am laufenden Band und mutmaßliche Low-End-/Build-up-Teams gewinnen regelmäßig. Fluky oder begründbarer Trend?

Es gibt einige Punkte, die man hier anbringen kann und die auch dafür sprechen, dass das nicht einfach Zufälle sind:

Das verschobene Kräftegleichgewicht zwischen Offense und Defense ist der übergreifende Punkt; die Storyline, welche die gesamte Saison prägt, egal, ob wir über Quarterbacks, Offenses oder Teams insgesamt sprechen.

Wenn wir das mal auf diese Frage anwenden, dann würde ich das so aufbauen: Passing-Offenses ligaweit sind weniger effizient als in den vergangenen Jahren. Das führt dazu, dass der offensive Output insgesamt runtergegangen ist, was wiederum dazu führt, dass es leichter ist, auch für einen vermeintlichen Underdog, ein Spiel enger zu gestalten.

Wo Offenses selbst mit durchschnittlichen Quarterbacks, aber guten Play-Callern und guten Umständen in der jüngeren Vergangenheit dann Spiele häufiger deutlich gewinnen konnten, fällt dieses Jahr vor allem auf, wie schwer alles für die meisten Teams ist. Wie kompliziert dann jedes First Down sein kann, wie schwer man sich in der Red Zone tut. Und die weitere logische Folge daraus ist: Enge Spiele sind immer anfälliger dafür, dass ein, zwei Plays das Spiel kippen lassen. Das sehen wir aktuell.

Und es gibt Teams, auf die das ganz konkret zutrifft. Die Cincinnati Bengals etwa arbeiten nach wie vor daran, offensive Antworten zu finden, um die eigenen PS wieder besser auf die Straße zu bringen. Die Denver Broncos haben fraglos viele Probleme, aber die Tatsache, dass Russell Wilson Woche für Woche geduldige Drives dirigieren und in der Red Zone punkten muss, ist eines der größeren.

Einen weiteren Punkt, den ich zu dieser Frage anbringen würde, hängt ein wenig mit jener übergreifenden Storyline zusammen, findet aber auch außerhalb davon statt: Wie viele wirklich gute Teams gibt es überhaupt in der Liga? Oder, formulieren wir das um: Wie viele wirklich gute Offenses gibt es noch?

Hier fällt auf, dass einige der Top-Offenses der vergangenen Saison rein für sich betrachtet einfach klar schlechter geworden sind. Die Rams und Bucs haben riesige Probleme, ihre O-Line-Schwachstellen zu kompensieren. Die Packers wackeln ebenfalls an der Line und können den Davante-Adams-Abgang nicht ansatzweise kompensieren.

Und so verschiebt sich das Kräftegleichgewicht. Es gibt weniger dominante Offenses rein qualitativ, und Offenses haben insgesamt mehr Probleme damit, Spiele zu kontrollieren. Das sorgt automatisch dafür, dass Spiele mehr "Fluky-Faktor" bekommen können - auch wenn die Entwicklungen, die an diesen Punkt geführt haben, sehr gut nachvollziehbar und keineswegs fluky sind.

Aber aktuell sehe ich nicht, dass sich an den aufgeführten Trends jetzt schlagartig etwas ändert. Deshalb erwarte ich auch bis auf Weiteres eine Saison, in der sich nur sehr wenige Teams oben absetzen können, und vermeintliche Favoriten regelmäßig stolpern, einfach weil das "obere Mittelmaß" und das "untere Mittelmaß" in dieser Saison mehr oder weniger eine Gruppe darstellt.

Nico: Nach Power Ranking und QB-Ranking: Wie sieht das aktuelle Defense-Ranking aus?

Das aktuelle Defense-Ranking sieht so aus, dass die Defense, die gerade fit ist und die auf die "angenehmere" Offense trifft, besser ist, während die Defense, die gegen eine gute Offense spielen muss und/oder ein paar Ausfälle zu verkraften hat, abrutscht!

Im Ernst: Diese Saison ist - einmal mehr - ein Paradebeispiel dafür, wie vorsichtig man sein muss, wenn man Defenses für eine Saison prognostiziert und wenn man die generelle Einschätzung eines Teams zu stark von der Defense abhängig macht.

Ich würde für meine Top 5 aktuell die 49ers, Bills, Cowboys, Eagles und Broncos auswählen. Das sind in meinen Augen nach wie vor am ehesten Defenses, die Spiele und Gegner kontrollieren können. Und für alle fünf Teams fängt das maßgeblich an der Line of Scrimmage an, was auch einen klaren Hinweis darauf gibt, warum die Niners-Defense gegen Atlanta für ihre Verhältnisse auseinander fiel - die Ausfälle gerade an der Line of Scrimmage waren zu gravierend.

Aber alle fünf passen in mein aktuelles Bild von Top-Defenses. Ich denke, dass die Teams aktuell die größte Chance auf so etwas wie defensive Dominanz haben, die die Line of Scrimmage auf eine Art und Weise gewinnen können, dass es Offenses eindimensional macht. Denn wenn wir einen starken 4-Man-Rush mit dem kombinieren, was Defenses aktuell in puncto Coverage-Strukturen machen, um Offenses ohnehin schon zu limitieren, bekommt man das beste Rezept für eine Defense, die Spiele gewinnen kann.

Allein verlassen würde ich mich auf diese Prognosen nicht, beziehungsweise, ich würde sie stark Matchup-abhängig machen. Und gleichzeitig ist es zumindest in dieser Saison fair, zu sagen, dass auch die meisten Offenses so stark Matchup-abhängig sind, dass es nicht unerwähnt bleiben sollte, wenn man den gleichen Punkt bei den Defenses anbringt.

Video-Mailbag: Welches Team ist die größte Enttäuschung?

Welches Team ist nach sechs Wochen die größte Enttäuschung dieser Saison? Kann Daniel Jones auch in der kommenden Saison die Quarterback-Antwort der Giants sein?

Wurde Aaron Rodgers zuletzt stärker von den Umständen in Green Bay getragen als angenommen? Und wie sollten die Patriots nach den guten Auftritten von Bailey Zappe mit ihrer Quarterback-Position umgehen?

Die Antworten gibt's im Video-Mailbag zu Woche 6!