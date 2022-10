NFL: Indianapolis Colts setzen Quarterback Matt Ryan auf die Bank

Nach der sportlichen Misere nun der nächste Schocker: Die Indianapolis Colts setzen Quarterback Matt Ryan auf die Bank. Der letztjährige Rookie Sam Ehlinger soll bis Saisonende starten.

Ryan wäre aufgrund einer am Sonntag gegen die Tennessee Titans erlittenen Schulterverletzung ohnehin erstmal ausgefallen, doch die Colts gehen noch einen Schritt weiter und wechseln den Starter komplett aus.

Das verkündete Head Coach Frank Reich am Montag auf einer Pressekonferenz. "Es war eine extrem schwierige Entscheidung, wenn man bedenkt, wie groß unser Respekt und unsere Bewunderung für Matt Ryan ist und was er der Mannschaft gegeben hat", sagte Reich und fuhr fort: "Wir wissen, dass unsere schwache Produktion nicht an einer Person liegt. Es ist nicht Matt Ryans Schuld. Aber wir wissen auch als Head Coach und Quarterback, dass das letztlich egal ist. Ich werde nach Siegen und Niederlagen gemessen, ein Quarterback nach Punkten und Turnovern. Wir verstehen, dass das so ist in dieser Liga. Und Ryan wird sich professionell verhalten."

Ryan führt die NFL derzeit mit 9 Interceptions und 11 Fumbles an. Zudem kassierte er die meisten Sacks (24) in dieser Saison.

Nun soll Ehlinger ran, der erst vor zwei Wochen zur Nummer 2 hinter Ryan befördert wurde und damit Reichs früheren Weggefährten Nick Foles überholt hatte. Reich sprach darüber, wie beeindruckt er von Ehlinger, dem 218. Pick (6. Runde) des Dafts 2021, zuletzt im Training war. "Es ist einfach das Gesamtpaket. Ich denke einfach, dass es die beste Entscheidung für die nahe Zukunft unseres Teams ist."

Colts: Fehler lag nicht bei Ryan

Derweil betonte Reich, dass der Fehler vor allem bei den Colts lag: "Ich sagte: 'Matt, wir haben unseren Teil der Absprache nicht eingehalten. Du kamst hierher und wir haben dir ein Top-Rushing-Game versprochen und wir haben dir großartige Protection versprochen. Und wir haben das als Offense nicht eingehalten. Und das beginnt mit mir.' Das war im Grunde meine Message an Matt."

Die Colts hatten Ryan erst in der Offseason per Trade von den Atlanta Falcons geholt, wo er als 1. Pick im Draft 2008 insgesamt 14 Jahre aktiv war und 2016 sogar zum MVP gewählt wurde. Ryans Vertrag läuft noch bis 2023 und 12 Millionen Dollar seines Gehalts in Höhe von 19,2 Millionen Dollar sind garantiert.