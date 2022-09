NFL: Schwere Kopf-Verletzung bei Tua Tagovailoa? Ganzer Körper verkrampft

Tua Tagovailoa hat sich beim Thursday Night Game gegen die Cincinnati Bengals offenbar schwer verletzt. Nach einer Vorgeschichte mit Concussion Protocoll und Rückenbeschwerden in der Vorwoche verkrampfte Tagovailoas kompletter Körper nach einem Sack von Josh Tupou. Der Quarterback der Miami Dolphins musste auf einer Trage vom Feld gebracht werden und kam sofort ins Krankenhaus.



Beim Spielstand von 6:7 im zweiten Viertel fiel Tagovailoa weit zurück, um einen Pass zu werfen. Tupou schlug seinen Offensive Lineman und gelang ins Backfield. Dort bekam er Tua zu fassen und schleuderte ihn footballtypisch zu Boden. Bei diesem Sack verletzte sich der Star-Quarterback der Miami Dolphins wohl schwer. Er prallte erst komplett mit dem Rücken auf den Boden, dann schlug auch sein Helm noch einmal auf dem Boden auf.

Der ganze Körper verkrampfte, er spannte seine Finger in einer ungewöhnlichen Stellung vor dem Gesicht an. Ob die großen Schmerzen auf seine Rückenverletzung oder eine potenzielle Concussion zurückzuführen sind, ließ sich nicht sicher ausmachen. CBS-Medizinexperte Mike Ryan sagte seinen Kollegen im Broadcasting-Team jedoch, dass die Verkrampfung eine neurologische Reaktion eines Kopftraumas sei.

Die Dolphins vermeldeten eine erlittene Verletzung im "Kopf- und Nacken-Bereich", Tuas Verletzungsstatus wurde auf "Out" gesetzt. Wie NFLNetwork-Reporter Cameron Wolfe berichtete, wurde Tua sofort im Krankenwagen abtransportiert. UPDATE: Wie die Miami Dolphins melden, wurde Tua Tagovailoa in ein Krankenhaus gebracht. Er ist bei Bewusstsein und kann all seine Gliedmaßen bewegen.

Hat es mit Tagovailoas Verletzung aus der Vorwoche zu tun?

Und das hatte eine Vorgeschichte: In der Vorwoche war er nach einem Sack ebenfalls verletzt, stand auf und kam ohne äußeren Einfluss ins Stolpern. Er wurde im Concussion Protocoll überprüft, durfte dann aber überraschend früh weiterspielen. Im Nachhinein wurde von der NFL Players Association ein Untersuchungsverfahren diesbezüglich eingeleitet. Tua sagte dann, seine Gleichgewichtsprobleme seien auf starke Rückenschmerzen zurückzuführen gewesen und stünden nicht in Zusammenhang mit einer eventuellen Concussion. Was auch immer es war: Der Sack im Bengals-Spiel scheint erneut dieselbe Stelle getroffen zu haben.

Tagovailoa spielte bisher eine starke Saison. Seine Dolphins standen vor dem Aufeinandertreffen mit den Cincinnati Bengals bei drei Siegen und keiner Niederlage. Mit 72 Completions in 101 Attemts erreichte er eine Quote von 71,3 Prozent angekommenen Pässen für 925 Yards, acht Touchdowns und nur zwei Interceptions. Das ergibt ein Quarterback-Rating von 117,8. Nach zwei enttäuschenderen Saisons schien er endlich sein Potenzial zu entfalten. Gute Besserung, Tua!