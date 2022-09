NFL - Division Previews AFC East: Bills, Dolphins, Patriots und Jets im Überblick

Die AFC East ist vom Kräfteverhältnis her auf dem Papier wohl die klarste Division in der kommenden Saison. Es gibt einen haushohen Favoriten, zudem ein aufstrebendes Team, dem der nächste Schritt gelingen kann und ein ehemaliges Superteam, das sich mit merkwürdigen Entscheidungen selbst ins Abseits stellt. Und was machen eigentlich die Jets?

NFL-Preview: Buffalo Bills

Bilanz 2021: 11-6

11-6 Die wichtigsten Zugänge: EDGE Von Miller, OG Rodgers Saffold, OT David Quessenberry, RB James Cook, WR Khalil Shakir, WR Jake Kumerow, CB Kaiir Elam, LB Terrel Bernard, DT DaQuan Jones, QB Case Keenum, WR Jamison Crowder

EDGE Von Miller, OG Rodgers Saffold, OT David Quessenberry, RB James Cook, WR Khalil Shakir, WR Jake Kumerow, CB Kaiir Elam, LB Terrel Bernard, DT DaQuan Jones, QB Case Keenum, WR Jamison Crowder Die wichtigsten Abgänge: QB Mitch Trubisky, LB A.J. Klen, OG Joe Feliciano, OT Daryl Williams, EDGE Jerry Hughes, EDGE Mario Addison, WR Emmanuel Sanders, WR Cole Beasley, DT Star Lotulelei

Buffalo Bills - Darum wird die Saison ein Erfolg

Wer weiß, was passiert wäre, wenn der Münzwurf gegen die Chiefs andersrum ausgegangen wäre. Doch abgesehen davon waren die Bills in der Spätphase der Saison und in den Playoffs offensiv nicht zu stoppen. Und daran werden auch die Abgänge im Receiving Corps nichts ändern, schließlich war so viel Feuerpower intern schon vorhanden, dass Leue wie Playoff-Sensation Gabriel Davis oder auch Slot-Überraschung Isaiah McKenzie wohl nahtlos nachrücken können.

Die Offensiv-Maschinerie wird vermutlich genauso explosiv weiterrollen wie bisher auch, schließlich dürfte Josh Allen mit einem Jahr mehr an Erfahrung nochmal einen bisschen besser werden.

Und defensiv haben die Bills einfach noch Superstar-Edge-Rusher Von Miller geholt, der gerade erst wieder seine Topform erreicht hat, wie er im Super Bowl demonstrierte.

Buffalo Bills - Darum wird die Saison ein Misserfolg

Einer der Architekten dieser Erfolgsstory, Offensive Coordinator Brian Daboll, ist weg und Stand jetzt weiß noch niemand, wie groß dieser Verlust sein wird. Nachfolger Ken Dorsey arbeitet jedenfalls erstmals überhaupt als Offensive Coordinator, hatte jedoch als Passing Game Coordinator und QB-Coach zumindest schon seinen Anteil an dieser Offense.

Zudem drohen Startschwierigkeiten, denn Star-Cornerback Tre'Davious White beginnt die Saison nach seinem Kreuzbandriss des Vorjahres auf der PUP List und wird damit erstmal vier Wochen pausieren. Rookie Kaiir Elam und Backup Dane Jackson auf der anderen Seite werden also schnell ins kalte Wasser geworfen und müssen direkt liefern.

Buffalo Bills - Der Schlüsselspieler: Von Miller

Warum Dinge verkomplizieren? Die Offense wird schon laufen, defensiv aber kann man am ehesten etwas verbessern - nämlich den Pass Rush, der bisher schon gut war, aber mit Miller in Topform nochmal eine Ecke besser werden könnte. Und, dass er den Unterschied gerade in großen Spielen ausmachen kann, wissen wir nicht erst seit dem Sieg der Rams über die Bengals im Februar.

Buffalo Bills - Season-Prognose 2022

Realistisch betrachtet führt kein Weg an den Bills vorbei. Sie haben vermutlich den besten Kader in der gesamten NFL und sind nicht nur der Favorit auf die AFC East. Mit ein wenig mehr Glück als im Vorjahr ist ein langer Playoff-Run und vielleicht sogar ein Termin im Februar drin.