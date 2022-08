NFL: Safety Derwin James von den Los Angeles Chargers unterschreibt Rekordvertrag

All-Pro-Safety Derwin James von den Los Angeles Chargers verlängert seinen Vertrag in L.A.: Medienberichten zufolge steigt der 26-Jährige damit zum bestbezahlten Spieler auf seiner Position auf.

Wie Adam Schefter von ESPN berichtet, hat James sich mit den Bolts auf einen Vierjahresvertrag geeinigt, der ihm bis zu 76,4 Millionen Dollar einbringen soll. Das jährliche Volumen von 19,13 Millionen Dollar macht ihn zum bestbezahlten Safety der NFL-Geschichte.

Die Franchise bestätigte am Mittwoch einen neuen mehrjährigen Vertrag, machte aber darüber hinaus keine weiteren Angaben.

Zuvor hatte James auf der Suche nach einem neuen Deal insgesamt 14 Trainingseinheiten im Training Camp der Chargers ausgesetzt.

2018 war er an 17. Stelle im Draft von den Chargers ausgewählt worden, zur anstehenden Saison wäre er in sein letztes Vertragsjahr gegangen. 2021 verbuchte James insgesamt 115 Tackles, zwei Interceptions, drei Forced Fumbles und zwei Sacks. Nach seinem zweiten Pro Bowl im Februar war er an der linken Schulter operiert worden, ist aber nach eigenen Angaben wieder vollständig fit.