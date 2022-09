NFL - Division Previews NFC South: Falcons, Panthers, Saints und Buccaneers im Überblick

Die NFC South hat zwar einen klaren Favoriten, dahinter aber einen durchaus offenen Kampf um die Plätze. Bei den Buccaneers steht vor allem ein Mannschaftsteil im Fokus, während der Stuhl von Head Coach Matt Rhule bei den Panthers gehörig wackelt. In New Orleans wiederum muss man sich an eine neue Ära gewöhnen.

NFL-Preview: Atlanta Falcons

Bilanz 2021: 7-10

7-10 Die wichtigsten Zugänge: QB Marcus Mariota, WR Drake London, QB Desmond Ridder, OL Elijah Wilkerson, RB Damien Williams, WR Bryan Edwards, LB Rashaan Evans, CB Casey Hayward, EDGE Arnold Ebiketie, EDGE Lorenzo Carter

QB Marcus Mariota, WR Drake London, QB Desmond Ridder, OL Elijah Wilkerson, RB Damien Williams, WR Bryan Edwards, LB Rashaan Evans, CB Casey Hayward, EDGE Arnold Ebiketie, EDGE Lorenzo Carter Die wichtigsten Abgänge: QB Matt Ryan, TE Hayden Hurst, RB Mike Davis, RB Qadree Ollison

Atlanta Falcons - Darum wird die Saison ein Erfolg

Die Falcons befinden sich spätestens seit dem Abgang von Matt Ryan im Umbau. Dennoch gelang es, das Waffenarsenal des Teams insgesamt aufzurüsten mit Rookie-Receiver Drake London und Veteran-Receiver Bryan Edwards. Das Spiel wird mit QB Marcus Mariota - oder irgendwann Desmond Ridder - sicher ein anderes.. Doch mit der Dynamik Mariotas ergeben sich Head Coach Arthur Smith immerhin mehr Möglichkeiten, auch im Run Game.

Jenes wird erneut durch Receiving Back Cordarrelle Patterson sowie nun auch Damien Williams befeuert, die dem Team einige Möglichkeiten geben, den Ball zu bewegen. Die beste Waffe jedoch bleibt Kyle Pitts, der in seinem zweiten Jahr sicherlich besser reinfinden wird und eine noch klarer definierte Rolle - vielleicht sogar als X-Receiver? - innehaben wird, um seine Fähigkeiten noch besser zu maximieren.

Defensiv wurde mit Casey Hayward ein starker Partner für Top-Cornerback A.J. Terrell gefunden.

Atlanta Falcons - Darum wird die Saison ein Misserfolg

Letztmals ging Mariota 2019 als Starter in eine Saison und verlor seinerzeit den Platz an Ryan Tannehill. Seither war er Backup in der NFL. Warum also sollte es nun besser laufen hinter einer immer noch wenigstens zweifelhaften Offensive Line? Dass er des Öfteren mit seinen Füßen für Zirkus sorgen kann, sollte klar sein. Aber kann er auch ein recht anspruchsvolles Scheme umsetzen?

Das weitaus größere Problem der Falcons bleibt aber der Pass Rush. Wo soll dieser herkommen? Seit ein paar Jahren schon haben sie darauf keine überzeugende Antwort. Das Personal auf den Edge-Positionen wurde mal wieder verändert, aber darf bezweifelt werden, dass es dadurch allein besser wird. Die zugegeben ordentliche Secondary wird durch die Schwächen an der Front fast schon ausgehebelt.

Dass Calvin Ridley für Sportwetten ein Jahr gesperrt wurde, hilft der ganzen Sache überdies nicht.

Atlanta Falcons - Der Schlüsselspieler: Kyle Pitts

In seiner zweiten Saison muss Pitts schon den Schritt zum absoluten Star machen, wenn die Falcons ihrerseits einen klaren Schritt nach vorn machen wollen. Pitts dürfte häufiger als X-Receiver agieren und kaum noch an der Line postiert sein, zu wichtig sind seine Receiving-Qualitäten. Spannend wird es zu sehen, wie er dann gegen die Top-Cornerbacks der Liga zurechtkommt.

Atlanta Falcons - Season-Prognose 2022

Es ist ein Übergangsjahr für die Falcons, von denen man nicht zu viel verlangen sollte. Achtungserfolge sind drin, mehr aber nicht. Platz 4 erscheint hier sehr gut möglich.