NFL - Division Previews AFC North: Ravens, Bengals, Browns und Steelers im Überblick

In der AFC North stehen ein paar Quarterback-Personalien im Mittelpunkt, während Baltimore versucht, wieder in die Spur zu finden - und der amtierende Conference-Champion Bengals den Super-Bowl-Hangover vermeiden muss.

NFL-Preview: Baltimore Ravens

Bilanz 2021: 8-9

8-9 Die wichtigsten Zugänge: C Tyler Linderbaum, S Kyle Hamilton, S Marcus Williams, TE Isaiah Likely, EDGE David Ojabo, DT Travis Jones, OT Morgan Moses, DT Michael Pierce, RB Mike Davis, CB Kyle Fuller, WR Demarcus Robinson, RB Kenyan Drake

C Tyler Linderbaum, S Kyle Hamilton, S Marcus Williams, TE Isaiah Likely, EDGE David Ojabo, DT Travis Jones, OT Morgan Moses, DT Michael Pierce, RB Mike Davis, CB Kyle Fuller, WR Demarcus Robinson, RB Kenyan Drake Die wichtigsten Abgänge: WR Marquise Brown, OT Alejandro Villanueva, CB Tavon Young, C Bradley Bozeman, WR Sammy Watkins, WR Miles Boykin, DT Derek Wolfe

Baltimore Ravens - Darum wird die Saison ein Erfolg

Nach vielversprechendem Start entgleiste die Vorsaison der Ravens aufgrund einfach zu vieler verletzter Leistungsträger. Diese sind zurück, zudem wurde personell offensiv allen voran mit einem neuen Center und einem neuen Tackle nachgebessert. Defensiv wurde derweil sehr viel wert auf die Secondary gelegt, teils auf dem Free-Agent-Markt, teils durch den Draft.

Dadurch gelang es, die Kadertiefe deutlich zu erhöhen, um einer ähnlichen Misere in der kommenden Spielzeit gleich von vornherein besser entgegenzuwirken.

Mit der ersten Garde wieder am Start sollte auch die altbekannte Spielweise mit dem dominanten, variantenreichen Run Game wieder in den Vordergrund rücken. Zudem fand man im Draft mit Tight End Isaiah Likely eine gute Verstärkung fürs Passspiel über die Mitte; eine zusätzliche Waffe neben Mark Andrews, wenn man so will. Und Last-Minute-Neuzugang Demarcus Robinson deutete in der Preseason an, dass auch er eine echte Verstärkung sein könnte.

Baltimore Ravens - Darum wird die Saison ein Misserfolg

Was, wenn es der Konkurrenz gelingt, das Run Game zu stoppen? Immer noch gibt es keinen klaren Plan B. Und durch den Trade mit den Cardinals ist der wohl gefährlichste Receiver (Marquise Brown) auch nicht mehr da. Soll es also durch die Luft gehen, muss allen voran Rashod Bateman nach durchwachsener Rookie-Saison eine große Schippe drauflegen.

Defensiv wiederum muss der neue Defensive Coordinator Mike McDonald erstmal zeigen, dass es mit ihm besser laufen kann als mit dem ultraaggressiven Don Martindale. Gelingt es etwa, einen Pass-Rush auch ohne heftiges Blitzen aufzuziehen?

Und bleiben dieses Mal alle Leistungsträger fit? Einige der zuletzt verletzten Topleute kommen von schweren Verletzungen zurück und keiner garantiert, dass alle direkt wieder in Topverfassung sein werden. Unter anderem Tackle Ronnie Stanley und Running Back J.K. Dobbins sind für Woche 1 noch nicht garantiert zurück.

Baltimore Ravens - Der Schlüsselspieler: Rashod Bateman

Brown ist weg und damit auch das Big-Play-Potenzial durch die Luft. Und Bateman, der auch verletzungsbedingt keine allzu auffällige Rookie-Saison hingelegt hat, wies bislang nicht nach, dass er diese Lücke schließen kann. Als neue Nummer eins unter den Wide Receivern muss er in den Vordergrund rücken und speziell außen der Playmaker werden - die Mitte war bislang ohnehin nicht das Problem dieser Offense. Er muss gewissermaßen Plan B sein, wenn die herkömmliche Herangehensweise der Ravens nicht funktioniert. Nur dann ist eine deutliche Steigerung drin.

Baltimore Ravens - Season-Prognose 2022

Auf dem Papier sind die Ravens zum Favoritenkreis zu zählen und werden sich in der AFC North bis zum Ende an der Spitze bewegen. Ihre vermeintliche Eindimensionalität könnte sie am Ende aber den Top-Spot in der Division kosten.