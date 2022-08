Causa Deshaun Watson: NFL und Spielergewerkschaft einigen sich auf Strafmaß

Die National Football League und die Spielergewerkschaft NFLPA haben sich offenbar auf ein Strafmaß für Skandalprofi Deshaun Watson geeinigt. Demnach soll der 26-jährige Quarterback der Cleveland Browns für elf Spiele gesperrt werden und zudem eine Geldstrafe in Höhe von fünf Millionen US-Dollar bezahlen müssen.

Das Geld soll wohltätigen Organisationen zugute kommen. Das berichtet Adam Shefter von ESPN. Das Abkommen sei noch nicht unterzeichnet. Watson könnte in Woche 13 ausgerechnet gegen seinen Ex-Klub Houston Texans in den Spielbetrieb zurückkehren.

Watson, der von mehr als zwei Dutzend Frauen der sexuellen Belästigung bezichtigt worden war, war zunächst von einer unabhängigen Disziplinarkommission für sechs Spiele gesperrt worden. Die Liga legte gegen dieses Strafmaß Berufung ein und forderte eine mindestens einjährige Sperre.

Watson wird von 25 Frauen in deren eingereichten Klagen übergriffiges Verhalten während Massagesitzungen vorgeworfen. Die angezeigten Handlungen sollen sich zwischen März 2020 und März 2021 ereignet haben, als Watson in Houston unter Vertrag stand.

Watson: Öffentliche Entschuldigung

Mit Ausnahme eines Falles hat Watson inzwischen alle verbleibenden Klagen beigelegt oder einem Vergleich zugestimmt.

Die NFL untersuchte seit 2021, ob Watson gegen ihre persönlichen Verhaltensregeln verstoßen habe.

Nachdem er lange Zeit alle Vorwürfe abgestritten und auf seiner Unschuld beharrt hatte, entschuldigte sich in der vergangenen Woche öffentlich. "Ich möchte all den Frauen, die durch meine Situation betroffen sind, sagen, dass es mir wirklich leid tut", in einem von den Browns-eigenen Medien ausgestrahlten Interview.

Rekordvertrag für Watson - Brissett als Backup

Die Browns hatten Watson im März gehandelt und dafür drei Erstrunden-Draft-Picks an die Texans geschickt. Cleveland stattete Watson mit einem neuen Fünfjahresvertrag aus, der für einen Spieler der teuerste Vertrag in der Geschichte der NFL war. Watsons Vertrag mit den Browns garantiert ihm eine Rekordsumme von 230 Millionen Dollar, mit einem Grundgehalt, das bis 2023 auf 46 Millionen Dollar ansteigt.

Jacoby Brissett wird Watson während dessen Sperre aller Voraussicht nach vertreten. Brissett (29) kommt in seiner Karriere bislang auf 37 Starts (14-23).