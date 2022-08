NFL: Die Roster Cut Deadline im Liveticker: Welche Stars müssen noch gehen? Gibt es weitere Trades?

Bis um 22 Uhr deutscher Zeit am heutigen Dienstag müssen die 32 NFL-Franchises ihre aufgeblähten Preseason-Kader auf 53 Spieler kürzen. Dabei kommt es Jahr für Jahr auch zu unerwartet prominenten Cuts - und jetzt ist auch die ideale Gelegenheit für GMs, um noch einen Trade einzufädeln. SPOX begleitet die letzten Stunden bis zur Deadline im Liveticker.

NFL: Roster Cuts: Die Stunden bis zur Deadline im LIVETICKER

15.15 Uhr: Die Chiefs haben im Übrigen auch den massigen Defensive Tackle Danny Shelton entlassen. Er spielte zuletzt für die Giants.

15.10 Uhr: Die Indianapolis Colts räumen ihr Backfield auf und entlassen Running Back Phillip Lindsay, der erst in dieser Offseason zum Team gestoßen war. Daheim sollten Nyheim Hines und Deon Jackson die Backups hinter Jonathan Taylor sein. UDFA D'Vonte Price wurde derweil auch gehen gelassen.

15.05 Uhr: Schon jetzt sind ein paar Namen durchgesickert, die von ihren Teams entlassen worden, anchdem wir gestern schon die erste Welle der Cuts erlebt hatten. Der größte Name des Dienstags ist bislang Wide Receiver Josh Gordon, der bei den Chiefs schon im Vorjahr eigentlich immer wie das fünfte Rad am Wagen wirkte. Er wurde heute entlassen. Es bleibt zu hoffen, dass ihm ein anderes eine Chance gibt.

15 Uhr: Willkommen zur Roster-Cut-Deadline in der NFL, einem der düstersten Tage einer jeden NFL-Saison. Bis heute Abend um 22 Uhr MESZ werden fast 1000 Spieler in der NFL entlassen, um die Kader der Teams auf 53 zu kürzen. Wer dem Cut zum Opfer fällt, erfahrt Ihr hier in unserem Ticker.

NFL - Die wichtigsten News des Montags

Die San Francisco 49ers haben sich mit Quarterback Jimmy Garoppolo auf einen neuen Vertrag geeinigt, der ihn doch noch ein Jahr als Backup in der Bay Area hält.

Die Dolphins haben 13 Spieler entlassen, darunter der zweimalige Super-Bowl-Sieger Sony Michel und Wide Receiver Mohamed Sanu. Beide sind Opfer der großen Konkurrenz auf diesen Positionen.

Die Tennessee Titans haben sich von Urgestein Punter Brett Kern getrennt. Er war seit 2009 im Team. Anstelle seiner wird künftig UDFA Ryan Stonehouse für die Punts zuständig sein.

Die Denver Broncos haben Punter Sam Martin entlassen. Dieser lehnte zuvor eine Gehaltskürzung ab und wird nun von Corliss Waitman ersetzt, der günstiger ist.

Die Arizona Cardinals ließen aufhorchen mit der Entscheidung mit Josh Jackson und Jace Whittaker gleich zwei Cornerbacks zu entlassen und haben nun nur noch vier im Kader. Da muss noch etwas passieren.

Die Saints müssen womöglich länger auf Offensive Tackle Trevor Penning verzichten. Der Rookie leidet an einer "signifikanten" Zehenverletzung, wie Head Coach Dennis Allen bekannt gab. Nähere Informationen wollte er jedoch nicht verraten.

Die Philadelphia Eagles haben Safety Jaquiski Tartt entlassen, den sie erst in dieser Offseason verpflichtet hatten. Zuvor spielte er sieben Jahre als Starter für die San Francisco 49ers.

Die Jacksonville Jaguars haben sich mit den Carolina Panthers auf einen Trade für Laviska Shenault geeinigt. Er war ein Zweitrundenpick Jacksonvilles im Draft 2020.

Die Baltimore Ravens haben Safety Tony Jefferson entlassen.

NFL - Roster Cuts: Welche Stars könnten getradet werden?

In der Verlosung ist noch der langjährige Left Tackle Isaiah Wynn von den Patriots. Jener hat in dieser Offseason seinen Platz an Trent Brown verloren und sieht derzeit wie der Starting Right Tackle aus. Doch seit vergangener Woche soll der Name Wynn auch in Trade-Gesprächen vorkommen ...

Ebenfalls ein heißer Kandidat ist Mason Rudolph. Der dritte QB der Steelers scheint nicht an Mitch Trubisky oder Kenny Pickett vorbeizukommen und ist damit überflüssig in der Steel City. Entsprechend könnte er noch ein Tradechip werden, nachdem zuletzt erst Nick Mullens von den Raiders zu den Vikings geschickt wurde. Und ordentliche Backup-QBs sind ein kostbares Gut in dieser Liga.

Ebenfalls im Auge behalten muss man die Philadelphia Eagles, bei denen gerade Wide Receiver Jalen Reagor ein großer Wackelkandidat ist.

NFL: Diese Free Agents sind noch zu haben

Die Spieler, die über die nächsten 24 Stunden auf den Markt kommen, gesellen sich dann zu den Free Agents, die ohnehin noch auf dem Markt sind, weil sie infolge der Free Agency aus verschiedenen Gründen bislang keinen neuen Vertrag unterschrieben haben.

Einige der besten noch verfügbaren Free Agents sind: