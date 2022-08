NFL: Commanders Running Back Brian Robinson mehrfach angeschossen

Rookie Running Back Brian Robinson von den Washington Commanders wurde am Sonntag in Washington D.C. mehrfach angeschossen, befindet sich laut Teamangaben allerdings nicht in Lebensgefahr.

Laut dem Metro Police Department in Washington erlitt Robinson "mehrere Schussverletzungen an seinen unteren Extremitäten". Der 23-Jährige wurde umgehend in ein nahe gelegenes Krankenhaus transportiert und befindet sich laut den Washington Commanders außer Lebensgefahr.

Die Polizei hat bereits zwei mögliche Tatverdächtige festnehmen können, die sich in der Nähe des Tatorts befanden, und eine Waffe sichergestellt. Die Ermittlungen zur Aufklärung der Tat laufen noch.

Head Coach Ron Rivera teilte über Twitter mit, dass er Robinson im Krankenhaus besucht habe und er positiv eingestellt sei. Zusätzlich ließ Robinson seinen Coach ausrichten, er bedanke sich für den Support seiner Teamkameraden und werde bald auf dem Feld zurück sein.

Robinson wurde dieses Jahr im NFL Draft in der dritten Runde von den Commanders ausgewählt und konnte in der Preseason bisher mit guten Leistungen auf sich aufmerksam machen.