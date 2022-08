NFL - Roster Cutdowns im Liveticker: Welche Stars müssen gehen? Wer wird getradet?

Bis Dienstag, 22 Uhr deutscher Zeit, müssen die 32 NFL-Franchises ihre aufgeblähten Preseason-Kader auf 53 Spieler kürzen. Dabei kommt es Jahr für Jahr auch zu unerwartet prominenten Cuts - und jetzt ist auch die ideale Gelegenheit für GMs, um noch einen Trade einzufädeln. SPOX begleitet die letzten beiden Tage bis zur Deadline im Liveticker.

NFL Roster Cuts: Die Stunden bis zur Deadline im LIVETICKER

17.40 Uhr: Nochmal G-Men: Schefter berichtet, dass die Giants Anfragen für Wide Receiver Darius Slayton bekommen haben. Dieser hat wohl seinen Platz im Receiving Corps verloren und ist ein Cut-Kandidat. Wenn man also noch irgendwas für ihn bekommen könnte, wäre das ein Gewinn.

17.30 Uhr: Die Giants haben ihre ersten sieben Cuts bekanntgegeben:

OL Josh Rivas

DB Yusuf Corker

K Ryan Santoso

WR Keelan Doss

WR Travis Toivonen

DB Olaijah Griffin

OL Eric Smith

17.15 Uhr: Zusatz zu Kern: Er muss nicht durch die Waiver Wire, könnte also noch heute woanders unterschreiben. Allerdings sei darauf hingewiesen, dass es vermutlich lohnenswerter aus Sicht eines aufnehmenden Teams - Bills?! - wäre, mit einer Verpflichtung bis nach der morgigen Deadline zu warten. Dann nämlich ist das Gehalt eines Spielers für die kommende Saison nicht garantiert ...

17.05 Uhr: Kerns Entlassung legt natürlich die Vermutung nahe, dass die Bills am 36 Jahren dran sein könnten. Er ist damit einer der erfahrensten Punter auf dem Markt ...

Tennessee Titans entlassen Punter Brett Kern

17 Uhr: Nun hat es auch den ersten Veteran erwischt: Die Titans haben Urgestein Punter Brett Kern entlassen, wie Adam Schefter berichtet. Er spielte seit 2009 für Tennessee.Damit wird wohl UDFA Ryan Stonehouse den Sprung in den Kader schaffen.

Brett Kern war der Punter der Titans seit 2009.

16.45 Uhr: Ein Spieler, der Gerüchten zufolge offenbar auch noch getradet werden könnte, ist Tight End O.J. Howard von den Bills. Und das wäre zumindest mal überraschend. Er kam gerade erst in dieser Offseason aus Tampa Bay, wo er sein Potenzial nie wirklich abgerufen hat. Ein Kreuzbandriss half auch nicht, doch selbst wenn er fit war, war das nie herausragend. Und nach ersten Eindrücken half ein Tapetenwechsel wohl auch nicht.

16.30 Uhr: Neues aus Buffalo: Die Bills haben laut Chris Brown (Bills TV Network) sechs Spieler vor dem heutigen Training entlassen: OL Jacob Capra, OL Tanner Owen, WR Neil Pau'u, EDGE Daniel Joseph, CB Jordan Miller und S Josh Thomas. Damit stehen sie nun bei 73 Spielern im Kader.

16.15 Uhr: Zeit für einen wichtigen Hinweis: Spieler, die heute und morgen entlassen werden, sind nicht direkt Free Agents. Die sogenannten "vested Veterans" sind es, weil sie schon mindestens 4 accrued Seasons in der NFL hinter sich haben. Solche mit weniger Erfahrung hingegen kommen auf die Waiver Wire. Und hier können sie dann von anderen NFL-Teams angefordert werden.

Allerdings geht das dann nur bis Mittwoch, 18 Uhr MESZ. Danach können Teams dann auch ihre Practice Squads mit 16 Spielern füllen.

16 Uhr: Die Jaguars machen den Anfang für heute! Sie entlassen Running Back Ryquell Armstead. Er war ein 2019er Fünftrundenpick und machte zuletzt 2 Spiele für die Jaguars.

15.35 Uhr: Interessant wird auch, wie die Bills ihre Punter-Problematik lösen. In der Vorwoche hatten sie bereits Matt Haack entlassen, der sich dann den Colts als Ersatz für den verletzten Rigoberto Sanchez anschloss. Und am Wochenende mussten sie dann bekanntlich Matt Araiza nach schweren Anschuldigungen gegen ihn gehen lassen. Stand jetzt haben sie keinen Punter mehr im Kader.

15.15 Uhr: Bevor es hier etwas Größeres zu berichten gibt, bleibt noch der Hinweis darauf, dass noch manch ein interner Konkurrenzkampf offen ist. Allen voran fragen wir uns immer noch, wer denn nun der Starting Quarterback der Steelers sein wird - Trubisky oder Pickett? Mike Tomlin jedenfalls wollte sich bislang nicht festlegen.

15 Uhr: Der letzte Preseason-Spieltag ist abgeschlossen, für GMs und Head Coaches beginnt jetzt der unangenehmste Teil eines jeden Jahres: Die Kader müssen radikal eingekürzt werden. Je 53 Spieler dürfen alle Teams am Dienstagabend um 22 Uhr unserer Zeit noch im Kader haben, was im Umkehrschluss heißt, dass jedes Team bis dahin mehr als 20 Spieler entlassen muss.

Es ist auch ein attraktives Fenster, um letzte Trades vor Saisonstart über die Bühne zu bringen. Hier bei SPOX bleibt ihr auf dem Laufenden, wir begleiten die Stunden bis zur Deadline im Liveticker.

Jimmy Garoppolo ist ein heißer Kandidat, vor der Roster-Cut-Daadline noch getradet oder entlassen zu werden.

NFL: Roster Cuts: Welche Stars könnten getradet werden?

Es gibt so einige Kandidaten für einen Trade kurz vor Toresschluss. Dazu zählen muss man in jedem Fall Quarterback Jimmy Garoppolo, der bei den 49ers keine Zukunft mehr hat. Bei ihm allerdings ist ein Cut deutlich wahrscheinlich, da das aufnehmende Team ansonsten einen Cap Hit in Höhe von fast 25 Millionen Dollar aufnehmen müsste - kaum jemand hat jetzt noch so viel Cap Space.

In der Verlosung ist auch der langjährige Left Tackle Isaiah Wynn von den Patriots. Jener hat in dieser Offseason seinen Platz an Trent Brown verloren und sieht derzeit wie der Starting Right Tackle aus. Doch seit vergangener Woche soll der Name Wynn auch in Trade-Gesprächen vorkommen ...

Ebenfalls ein heißer Kandidat ist Mason Rudolph. Der dritte QB der Steelers scheint nicht an Mitch Trubisky oder Kenny Pickett vorbeizukommen und ist damit überflüssig in der Steel City. Entsprechend könnte er noch ein Tradechip werden, nachdem zuletzt erst Nick Mullens von den Raiders zu den Vikings geschickt wurde. Und ordentliche Backup-QBs sind ein kostbares Gut in dieser Liga.

Ebenfalls im Auge behalten muss man die Philadelphia Eagles, bei denen gerade Wide Receiver Jalen Reagor ein großer Wackelkandidat ist.

NFL-Wackelkandidaten: Wer wird getradet? Wer fliegt ganz raus? © getty 1/21 Die NFL-Saison ist noch knapp zwei Wochen entfernt und Teams müssen bis Dienstag ihre Kader auf 53 Spieler kürzen. Das heißt auch, dass namhafte Spieler dem Cut zum Opfer fallen können oder getradet werden. SPOX nennt die prominentesten Wackelkandidaten. © getty 2/21 RONALD JONES - Running Back, Chiefs: Kam von den Bucs und ist in der Depth Chart schnell zurückgefallen. Wurde scheinbar selbst von einem Siebtrundenpick überholt. Muss nun hoffen, dass KC wirklich 4 Tailbacks mit in die Saison nimmt - unwahrscheinlich! © getty 3/21 CLELIN FERRELL - Edge Rusher, Raiders: Nach drei sehr überschaubaren Jahren könnte Ferrells Zeit in Vegas vorzeitig zu Ende sein. War einer der ersten Gruden-Picks und das neue Regime ist gerade dabei, diese nach und nach zu rasieren ... © getty 4/21 MASON RUDOLPH - Quarterback, Steelers: Offiziell gab es einen offenen Dreikampf um den QB-Job. Geht man nach den bisherigen Eindrücken, hat er die schlechtesten Karten, obwohl er ein ordentliches Camp absolvierte. Ein Trade würde Sinn ergeben. © getty 5/21 JIMMY GAROPPOLO - Quarterback, 49ers: Während wir bei den anderen hier Genannten spekulieren müssen, ist die Sache bei Jimmy G klar: Er wird entweder getradet oder entlassen. Lance ist der Starter und Garoppolo zu teuer (rund 27 Mio.) für die Bank. © getty 6/21 L.J. COLLIER - Defensive Lineman, Seahawks: In drei Jahren im Team hatte er im Grunde gar keinen Impact und wird auch in diesem Jahr eher nicht starten. Die Frage wird sein, ob man seinen Kaderplatz nicht besser besetzen könnte. © getty 7/21 BRESHAD PERRIMAN - Wide Receiver, Buccaneers: Kam im Laufe der Saison zurück nach Tampa, dürfte aber jetzt kaum noch Chancen auf Snaps haben mit einem üppig besetzten Receiving Corps. Aktuell ist er wohl nur die Nummer 5 oder 6 der Hackordnung. © getty 8/21 MIKE HUGHES - Cornerback, Lions: Hughes bestätigte nie seinen Erstrundenpick 2018 in Minnesota. Nun kämpft er um einen Platz in einer sehr jungen CB-Gruppe, die seine Erfahrung gebrauchen könnte. Doch offenbar hat er zu viele gute Leute vor sich. © getty 9/21 KAREEM HUNT - Running Back, Browns: Er will weg oder einen neuen Vertrag. Die Browns sind nicht gewillt, ihm irgendwas davon zuzugestehen. Warum ist er dann auf dieser Liste? Sie werden ihn nicht entlassen, aber vielleicht kommt noch ein Top-Angebot. © getty 10/21 ANDY ISABELLA - Wide Receiver, Cardinals: Galt einst als idealer vertikaler Slot für die Offense von Kingsbury. Doch rechtfertigte er nie die Vorschusslorbeeren. Zuletzt gar kein Faktor mehr.. Mit Marquise Brown kam zudem ein neuer Deep-Receiver ... © getty 11/21 PRESTON WILLIAMS - Wide Receiver, Dolphins: Einst ein klarer Starter gingen seine Reps in diesem Sommer deutlich zurück und es ist nicht ganz klar, wo Snaps herkommen sollen im aktuellen Receiving Corps, das gerade überbesetzt ist. © getty 12/21 TREY SERMON - Running Back, 49ers: Das Geschäft ist gerade für einen RB hart. Der letztjährige Drittrundenpick wurde im Camp von Rookie Davis-Price überflügelt und wäre Stand jetzt bestenfalls die 4 oder 5 - das wird eng für Sermon im 2. Jahr. © getty 13/21 JALEN REAGOR - Wide Receiver, Eagles: Nach zwei Jahren und kaum Impact befindet sich Reagor seit Monaten in der Roster-Bubble. Die Startformation ist kein Thema hinter Brown und Smith, doch selbst dahinter gibt es wohl produktivere Optionen als ihn. © getty 14/21 ISAIAH WYNN - Offensive Tackle, Patriots: Die erste Red Flag war seine Versetzung von Left auf Right Tackle in diesem Sommer. Nun bekam zuletzt Onwenu auf RT merklich viele Snaps und die Pats sollen sich auf dem Markt umhören. Klarer Trade-Kandidat. © getty 15/21 TERRACE MARSHALL - Wide Receiver, Panthers: Galt nach guter Preseason 2021 als Glücksgriff in Runde 2 des Drafts. Danach kam herzlich wenig. Im Camp hinderte ihn eine Oberschenkelverletzung am Training, sodass sein Status nun unklar ist. © getty 16/21 IAN BOOK - Quarterback, Saints: Kaderplätze sind ein teures Gut in der NFL und nachdem Book bislang nichts gezeigt hat, was suggeriert, dass ihm die Zukunft gehören könnte, ist er womöglich obsolet hinter Winston, Dalton und womöglich auch Tight End Hill © getty 17/21 MIKE GESICKI - Tight End, Dolphins: Einer der Top-Receiver der Dolphins, wurde per Franchie Tag gehalten. Doch mit neuem Regime kommen neue Ansprüche: Daniel lässt mit einem TE spielen, der vor allem blocken muss. Das ist nicht seine Spezialität. © getty 18/21 JOSH GORDON - Wide Receiver, Chiefs: Einst ein Freak-Receiver blieb ihm in seiner kurzen Zeit in KC bislang nur die Reservistenrolle. Und auch ohne Hill im Kader scheinen die vorderen Plätze der Depth Chart mit anderen besetzt zu sein. © getty 19/21 JAQUISKI TARTT - Safety, Eagles: Kam von den Niners und schaffte es bislang nicht, eine klare Rolle zu finden. Die Start-Formation wird er nicht knacken und da stellt sich die Frage, ob sein Platz nicht für einen jüngeren Spieler besser wäre. © getty 20/21 DARIUS SLAYTON - Wide Receiver, Giants: War auf dem Weg zur festen Größe, doch seine letzte starke Saison war 2020. Unter neuer Führung spielt er nun offenbar keine Rolle mehr. Zeit für einen Tapetenwechsel. © getty 21/21 ALEX LEATHERWOOD - Offensive Lineman, Raiders: Der letztjährige Erstrundenpick überzeugte weder als Tackle noch als Guard. Und da er ein Gruden-Pick war, gibt es auch keinen Grund für McDaniels und Co., zu viel Geduld zu haben. Er wackelt gewaltig.

NFL: Diese Free Agents sind noch zu haben

Die Spieler, die über die nächsten 24 Stunden auf den Markt kommen, gesellen sich dann zu den Free Agents, die ohnehin noch auf dem Markt sind, weil sie infolge der Free Agency aus verschiedenen Gründen bislang keinen neuen Vertrag unterschrieben haben.

Einige der besten noch verfügbaren Free Agents sind: