New England Patriots traden N'Keal Harry zu den Chicago Bears

Die New England Patriots haben sich von einer ihrer größeren Draft-Enttäuschungen der letzten Jahre getrennt: Wide Receiver N'Keal Harry wechselt zu den Chicago Bears.

Im Gegenzug erhalten die Patriots lediglich einen Siebtrunden-Pick 2024, was unterstreicht, wie überschaubar Harrys Trade-Markt war. Die Pats sparen dadurch rund eine Million Dollar an Cap Space ein.

New England hatte den Receiver in der ersten Runde des 2019er Drafts ausgewählt - vor Wide Receivern wie Deebo Samuel, A.J. Brown oder DK Metcalf. Harry war damit der am höchsten gepickte Wide Receiver der Belichick-Ära.

Diesen Vorschusslorbeeren wurde der 24-Jährige nie gerecht, in seinen ersten drei NFL-Saisons kommt er insgesamt auf lediglich 598 Yards und vier Touchdowns. Die vergangene Spielzeit beendete er mit zwölf Catches für 184 Yards.

In Chicago erhält er jetzt die Chance auf einen Neustart. Nach dem Abgang von Allen Robinson ist Darnell Mooney die neue Nummer 1 bei den Bears, gefolgt von den Neuzugängen Byron Pringle und Rookie Velus Jones. Harry könnte hier in der neuen Bears-Offense eine Chance mehr in einer Yards-after-Catch-Rolle bekommen.