NFL News: Rob Gronkowski verkündet erneutes Karriereende - Hintertür bleibt offen

Rob Gronkowski hat seine Karriere erneut beendet. Das verkündete der Tight End der Tampa Bay Buccaneers am Dienstag.

"Ich möchte mich bei der gesamten erstklassigen Buccaneers-Organisation für eine unglaubliche Reise bedanken, dafür, dass sie mir das Vertrauen entgegenbrachte, zurückzukommen und beim Aufbau eines Meisterschaftsteams zu helfen. Ich werde nun in meinen Ruhestand zurückkehren und den Football mit dem Wissen verlassen, dass ich alles gegeben habe, was ich hatte, ob gut oder schlecht, jedes Mal, wenn ich das Feld betreten habe", schrieb "Gronk" in einem in den Sozialen Medien verkündeten Statement.

Und weiter: "Die vergangenen beiden Jahre in Tampa waren der Wahnsinn. (...) Die Freundschaften und Beziehungen, die ich geknüpft habe, werden für immer bestehen bleiben, und ich danke jedem einzelnen meiner Teamkollegen und Trainer dafür, dass sie ebenfalls alles gegeben haben. Vom Ruhestand, zurück zum Football und dem Gewinn einer weiteren Meisterschaft und jetzt zurück zum Entspannen, vielen Dank an alle."

Der 32-Jährige hatte sich bereits nach der Saison 2018 aufgrund von Verletzungen zurückgezogen, ehe ihn Kumpel Tom Brady 2020 aus dem Ruhestand geholt hatte.

Eine erneute Rückkehr ist jedoch nicht völlig ausgeschlossen, wie Gronkowskis Berater Drew Rosenhaus gegenüber ESPN-Reporter Adam Schefter erklärte: "Es würde mich nicht überraschen, wenn Tom Brady ihn während der Saison anruft, dass er zurückkommen soll, und Rob antwortet. Das ist nur meine Meinung, aber ich wäre nicht überrascht, wenn Rob während der Saison oder in der nächsten Saison zurückkommt."

Gronkowski einer der besten Tight Ends aller Zeiten

Der Zweitrunden-Draft-Pick aus Arizona (2010) gehört zu den besten Tight Ends der NFL-Geschichte. Gronkowski gewann insgesamt viermal den Super Bowl, dreimal mit den New England Patriots und direkt in seinem ersten Jahr bei den Bucs. Im Endspiel hatte er zwei Touchdowns erzielt.

Gronkowski kehrt der NFL mit den meisten Karriere-Touchdowns eines Tight Ends in der Geschichte der Postseason (15) und den zweitmeisten auf jeder Position hinter Receiver Jerry Rice (22) den Rücken. Außerdem hält er den Rekord mit den meisten 100-Yard-Spielen auf seiner Position und den für die meisten Touchdowns in einer Saison (18 im Jahr 2011).

Gronkowskis 92 Karriere-Touchdowns sind die zwölftmeisten in der NFL-Geschichte und die drittmeisten auf der Tight-End-Position hinter Antonio Gates (116) und Tony Gonzalez (111).