NFL: New Orleans Saints offenbar vor Verpflichtung von All-Pro Safety Tyrann Mathieu

Die New Orleans Saints stehen offenbar vor der Verpflichtung von All-Pro Safety Tyrann Mathieu. Das berichtet NFL-Network-Insider Ian Rapoport.

Demnach soll die Vertragsunterschrift bereits in den kommenden Tagen erfolgen. Für Mathieu, der in den letzten drei Spielzeiten das Trikot der Kansas City Chiefs trug, wäre es das vierte NFL-Franchise seiner Karriere.

Nach dem Draft 2013 wechselte der 29-Jährige zunächst zu den Arizona Cardinals, bevor es über die Houston Texans 2019 zu den Chiefs ging. Für den in New Orleans geborenen Mathieu wäre der Wechsel zu den Saints eine Rückkehr in die Heimat.

Während seiner Zeit in Kansas City nahm Mathieu an zwei Super Bowls teil, gewann einen davon und wurde zweimal in den Pro Bowl berufen.