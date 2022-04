NFL - SPOX-Voting: Welcher Quarterback sollte zuerst im Draft 2022 gezogen werden?

Heute Nacht startet der NFL Draft 2022 und es ist immer noch unklar, welcher Quarterback dabei als erster gezogen wird. Daher wollen wir von Euch wissen, wen Ihr bevorzugt.

In der Nacht zum Freitag (2 Uhr) beginnt die erste Runde im NFL Draft 2022 und die Jacksonville Jaguars sind dann "on the Clock".

Allerdings haben jene im Vorjahr mit Trevor Lawrence bereits ihren Quarterback der Zukunft gezogen und sind daher kein Kandidat für einen QB in diesem Jahr. Und da die QB-Klasse generell in diesem Draft nicht allzu hochklassig bestückt ist, fällt es schwer, eine klare Prognose abzugeben, wann ein QB erstmals gezogen wird - und vor allem: wer dies sein wird.

Es gibt ein paar aussichtsreiche Kandidaten wie Malik Willis von Liberty oder auch Kenny Pickett von Pitt. Doch darüber hinaus fallen dieser Tage auch immer wieder die Namen Desmond Ridder (Cincinnati), Matt Corral (Ole Miss) oder auch Sam Howell (North Carolina).

Doch wer von diesen Quarterback-Talenten soll denn nun als erster gezogen werden?

