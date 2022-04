NFL Draft 2022, Übertragung: Tag 3 heute live im Free-TV, Livestream und Liveticker

Dritter und letzter Tag beim NFL Draft 2022. Wie lässt sich die Talentziehung diesmal im Free-TV, Livestream und Liveticker verfolgen? SPOX gibt Euch hier alle notwendigen Informationen mit auf den Weg.

Endspurt beim NFL Draft 2022! Nach dem Auftakt in der Nacht zu Freitag sowie den Runden zwei und drei in der Nacht zum heutigen Samstag geht es an ebenjenem Samstag, den 30. April mit den Runden vier bis sieben weiter. Es sind die letzten.

Der Startschuss fällt diesmal bereits um 18 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Schauplatz der Talentziehung ist das Allegiant Stadium in Las Vegas.

Bei dem Draft läuft es so ab, dass die schwächsten Teams der Vorsaison sich zuerst die vielversprechendsten Talente für ihre Reihen sichern können. Die Rangfolge der vergangenen NFL-Ausgabe wird also stets auf den Kopf gestellt, sodass die besten Mannschaften mit dem Super-Bowl-Gewinner am Ende erst zum Schluss picken dürfen.

SPOX klärt im folgenden Artikel darüber auf, wie Ihr den NFL Draft heute live im Free-TV, Livestream und Liveticker miterleben könnt.

© getty Der Draft 2022 findet in Las Vegas statt.

NFL Draft 2022, Übertragung: Tag 3 heute live im Free-TV und Livestream

So wie an Tag eins und zwei bekommt Ihr auch an Tag drei des Drafts eine Übertragung im TV und Livestream geboten.

Da wäre einerseits ProSieben MAXX. Der Tochtersender von ProSieben geht erneut live auf Sendung, um Punkt 18 Uhr beginnt die Übertragung. Der Sender bietet Euch hierzu sein TV-Programm dann auch als Livestream an, abrufen könnt Ihr diesen online auf ran.de.

Die zweite Möglichkeit, nichts zu verpassen, bietet sich derweil mit DAZN. Der Streamingdienst ist bei der NFL ebenfalls voll mittendrin - auch an Tag drei des Drafts. Auch hier geht die Übertragung um 18 Uhr los.

Anders als bei ProSieben MAXX oder ran.de muss man bei DAZN ein kostenpflichtiges Abo abschließen, um das Angebot auch nutzen zu können. Der Streamingdienst kostet im Monatsabo, das sich jederzeit kündigen lässt, 29,99 Euro und im Jahresabo 274,99 Euro. Das Jahresabo kann man auch in Raten abbezahlen, dann werden pro Monat 24,99 Euro fällig.

Verfolgen könnt Ihr bei DAZN neben der NFL unter anderem auch die NBA, wenn wir mal beim US-Sport bleiben. Darüber hinaus befindet sich im Programm dann noch jede Menge Fußball mit der Bundesliga, der Champions League, der Primera Division, der Serie A oder der Ligue 1. Auch dabei: Wintersport, Motorsport, Tennis, Boxen und was das Herz noch so begehrt.

NFL Draft 2022, Übertragung: Tag 3 heute im Liveticker

Auch hier bei SPOX gibt es zum Draft erneut eine Live-Berichterstattung - schriftlich im Ticker entgeht Euch nichts Wichtiges. Haltet auf der Homepage einfach zu gegebener Zeit Ausschau.

NFL Draft 2022, Übertragung: Tag 3 heute live im Free-TV, Livestream und Liveticker - Der Zeitplan im Überblick