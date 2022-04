Heute ist es endlich soweit! Der NFL-Draft startet in den ersten Tag und wir sagen Euch, wie Ihr das Spektakel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt.

Die neue NFL-Saison steht in den Startlöchern. Doch bevor es so richtig losgehen kann, steht ein Event noch aus: Der alljährliche NFL-Draft, in dem die besten Nachwuchsspieler der Welt ihren zukünftigen Teams zugelost werden. Das Prinzip ist dabei sehr einfach: Die schlechtesten Teams der Vorsaison erhalten die Draftrechte an den verheißungsvollsten Talenten des Jahrgangs, je besser man abschnitt, desto weniger wertvoll der eigene Pick.

Abgehalten wird der 87. NFL-Draft der Geschichte im Allegiant Stadium in Las Vegas. Die Heimspielstätte der Las Vegas Raiders sollte eigentlich bereits im Jahr 2020 Austragungsort des Drafts sein. Aufgrund der Corona-Pandemie entschied man sich jedoch kurzerhand das Spektakel virtuell abzuhalten. Der heutige Auftakttag des über drei Nächte andauernden Events befasst sich ausschließlich mit der ersten Runde und damit mit den besten verfügbaren Spielern. Die weiteren sechs Runden werden auf die Tage Freitag und Samstag aufgeteilt.

NFL Draft 2022, Übertragung: Tag 1 heute live im Free-TV, Livestream und Liveticker - Der Zeitplan im Überblick

Runde Datum Zeit (MEZ) 1. 29. April 02.00 Uhr 2. und 3. 30. April 01.00 Uhr 4. bis 7. 30. April 18.00 Uhr

NFL Draft 2022, Übertragung: Tag 1 heute live im Free-TV und kostenlosen Livestream

Gute Nachrichten für alle NFL-Fans! Der diesjährige Draft wird wohl im Free-TV als auch im kostenlosen Livestream zu sehen sein. Alle notwendigen Informationen haben wir Euch im folgenden zusammengefasst.

© imago images Ist er der neue Nr. 1-Pick? Defensive End Aidan Hutchinson aus Michigan wird in vielen Mock Drafts als bester Spieler des Jahrgangs gehandelt.

NFL Draft 2022, Übertragung: Tag 1 heute live im Free-TV

Wer sich das Spektakel im linearen Fernsehen zu Gemüte führen möchte, hat dazu beim Sender ProSiebenMaxx die Möglichkeit. Der Tochterkanal ProSiebens wird das Event live und in voller Länge ausstrahlen.

Den Übertragungsbeginn hat man auf 1.40 Uhr datiert. Nach gut 20 Minuten der Vorberichterstattung, also ab Punkt 2.00 Uhr morgens soll die große Draftnight schließlich vonstatten gehen.

NFL Draft 2022, Übertragung: Tag 1 heute im kostenlosen Livestream

Neben der Übertragung im geradlinigen TV wird das Unternehmen auch einen ebenso kostenfreien Livestream bereitstellen. Finden könnt Ihr diesen auf der Website des American Football-Ablegers ran. Die Ausstrahlungszeiten bleiben dabei selbstverständlich dieselben, wie im linearen Fernsehen. Hier kommt Ihr direkt dahin.

Alternativ dazu könnt Ihr das Event auch beim Streamingdienst DAZN verfolgen. Auch hier wird der Draft etwa ab 2.00 Uhr morgens zu sehen sein. Um aber auf den Stream zugreifen zu können, müsst Ihr in Besitz des entsprechenden Abonnements sein. Derzeit liegt der Kostenpunkt für ein solches bei 29,99€ pro Monat oder einmalig 274,99€ pro Jahr. Neben einer Vielzahl an NFL-Spielen, hat das Unternehmen auch zahlreiche NBA- und Fußballspiele (Bundesliga, Champions League, etc.) im Angebot. Mehr Infos bekommt Ihr über diesen Link.

NFL Draft 2022, Übertragung: Tag 1 heute im Liveticker bei SPOX

Wer auf keine der erwähnten Übertragungswege zugreifen kann, hat noch eine weitere Alternative: Unseren hauseigenen Liveticker. Hier bekommt Ihr alle relevanten Informationen im Minutentakt auf das Endgerät Eurer Wahl geliefert. Klickt Euch rein.

NFL Draft 2022, Übertragung: Tag 1 heute live im Free-TV, Livestream und Liveticker - Die Draft-Übersicht der ersten Runde