Das Highlight der Offseason steht vor der Tür: Im mehrtägigen NFL-Draft 2022 warten die besten College-Spieler darauf, den Sprung in die NFL zu schaffen. Hier bei SPOX erfahrt Ihr die Pick-Reihenfolge und an welcher Stelle welches Team wählen darf.

NFL Draft 2022: Wann und wo?

In der NFL ruht zwar aktuell noch der Spielbetrieb, das bedeutet jedoch nicht, dass in der Offseason nichts passiert. Der jährliche Höhepunkt der Offseason, der NFL Draft, steht kurz bevor. Das Event, in dem hunderte Spieler auf den Sprung vom College in die NFL hoffen, wird in der Nacht von Donnerstag (28. April) auf Freitag (29. April) eröffnet. Tag eins des Drafts geht konkret am Freitag um 2 Uhr deutscher Zeit los. Der zweite Tag folgt dann in der Nacht darauf (von Freitag auf Samstag). Dieser beginnt um 1 Uhr deutscher Zeit. Tag drei geht am Samstag um 18 Uhr los. Veranstaltet wird das Spektakel im Allegiant Stadium in Paradise, Nevada.

NFL Draft 2022: Der Zeitplan

Runde Datum Zeit (MEZ) 1. Freitag, 29. April 02.00 Uhr 2. und 3. Samstag, 30. April 01.00 Uhr 4. bis 7. Samstag, 30. April 18.00 Uhr

Insgesamt 262 Spieler werden heute beim NFL Draft 2022 von den 32 Mannschaften der NFL gewählt. Diese 262 Spieler sind wie üblich auf sieben Runden aufgeteilt. Auch was die Bestimmung der Reihenfolge der Picks betrifft, hat sich nicht wirklich etwas verändert. Je schlechter ein Team in der abgelaufenen Saison abgeschnitten hat, desto "stärker" sollte der Pick sein, den man wählen kann. Umgekehrt gilt das Gleiche, je stärker man in der Saison 2021/22 war bzw. je weiter man kam, desto weiter unten ist man auf der Draft-Liste. Picks können untereinander jedoch getradet werden, so dass die aktuelle Pick-Reihenfolge am Draft-Tag nicht unbedingt die gleiche bleiben muss.

© getty Wessen Namen wird NFL-Commissioner Roger Goodell in diesem Jahr an erster Stelle verkünden?

NFL Draft 2022: Übertragung im TV und Livestream

NFL Draft 2022 - Pick-Reihenfolge: An dieser Stelle dürfen die Teams wählen

Mit nur drei Siegen und 14 Niederlagen hatten nach Ende der 18 Wochen langen regular season (17 Spiele pro Team) die Jacksonville Jaguars die schlechteste Bilanz der gesamten Liga. Demnach dürfen die Jags auch als Erste beim Draft 2022 wählen. Pass Rusher Aidan Hutchinson aus Michigan, Safety Kyle Hamilton (Notre Dame), Edge Rusher Kayvon Thibodeaux und Offensive Tackle Evan Neal aus Alabama zählen zum engeren Favoritenkreis auf den Nummer eins Pick.

Nicht um vieles schlechter beendeten die Detroit Lions die Saison 2021, so dass sie direkt nach den Jaguars drankommen. Die weiteren Picks besitzen Stand jetzt die Houston Texans (3.), die New York Jets (4.) und die New York Giants (5.).

NFL Draft 2022: Die 1. Runde im Überblick

Pick Team Trades 1 Jacksonville Jaguars 2 Detroit Lions 3 Houston Texans 4 New York Jets 5 New York Giants 6 Carolina Panthers 7 New York Giants Pick von den Bears erhalten 8 Atlanta Falcons 9 Seattle Seahawks Pick von den Broncos erhalten 10 New York Jets Pick von den Seahawks erhalten 11 Washington Commanders 12 Minnesota Vikings 13 Houston Texans Pick von den Browns erhalten 14 Baltimore Ravens 15 Philadelphia Eagles Pick von den Dolphins erhalten 16 New Orleans Saints Pick von den Colts erhalten 17 Los Angeles Chargers 18 Miami Dolphins 19 New Orleans Saints Pick von den Eagles erhalten 20 Pittsburgh Steelers 21 New England Patriots 22 Green Bay Packers Pick von den Raiders erhalten 23 Arizona Cardinals 24 Dallas Cowboys 25 Buffalo Bills 26 Tennessee Titans 27 Tampa Bay Buccaneers 28 Green Bay Packers 29 Kansas City Chiefs Pick von den 49ers via Dolphins erhalten 30 Kansas City Chiefs 31 Cincinnati Bengals 32 Detroit Lions Pick von den Rams erhalten

Koks, Doping, Schießereien: Die schlechtesten Draft-Picks jedes Teams © spox 1/33 In wenigen Tagen steigt der NFL Draft 2022. Zeit, um auf frühere Drafts zurückzublicken - dabei gelangen den Teams nicht immer Glücksgriffe. SPOX zeigt Euch daher die größten Fehlgriffe jedes Teams in der Draft-Geschichte. © getty 2/33 ARIZONA CARDINALS: Andre Wadsworth, DE, Florida State (3. Pick, 1998). Ryan Leaf davor wäre auch nicht besser gewesen - Charles Woodson danach schon. Es begann mit einem Holdout, drei Jahre späte war wegen kaputter Knie Schluss: 36 Spiele, 8 Sacks. © getty 3/33 ATLANTA FALCONS: Aundray Bruce, LB, Auburn (1. Pick, 1988). 16 Sacks in vier Jahren für den Number-one-Pick? Uff. Dabei waren in der gleichen Runde 15 Pro Bowler und zwei Hall of Famer (Michael Irvin, Randall McDaniel) zu haben ... © getty 4/33 BALTIMORE RAVENS: Kyle Boller, QB, California (19. Pick, 2003). Fünf Jahre spielte er bei den Ravens, nach drei Jahren wurde ihm Steve McNair vor die Nase gesetzt. Insgesamt 45 TDs und 44 Picks für die Ravens. © getty 5/33 BUFFALO BILLS: Mike Williams, T, Texas (4. Pick, 2002). Ein Franchise Left Tackle sollte aus Williams werden, aber er wurde nirgends in O-Line heimisch. Nach vier Jahren wurde er entlassen - die Bills hätten besser Bryant McKinnie genommen. © getty 6/33 CAROLINA PANTHERS: Rae Carruth, WR, Colorado (27. Pick, 1997). Ordentliche Rookie-Saison, dann verletzte er sich 1998 - und wurde 1999 schuldig gesprochen, am Mord seiner schwangeren Freundin beteiligt gewesen zu sein. Er sitzt bis heute im Gefängnis. © getty 7/33 CHICAGO BEARS: Curtis Enis, RB, Penn State (5. Pick, 1998). Enis startete seine Karriere mit einem Holdout, dann kam auch noch eine Knieverletzung dazu. Nach drei schwachen Jahren war Feierabend (1.497 YDS, 4 TDs). © getty 8/33 CINCINNATI BENGALS: Ki-Jana Carter, RB, Penn State (1. Pick, 1995). Aufgrund einer Knieverletzung verpasste Carter seine komplette erste Saison, es kamen weitere Verletzungen dazu. Er startete in seiner Karriere in gerade mal 14 Spielen. © getty 9/33 CLEVELAND BROWNS: Courtney Brown, DE, Penn State (1. Pick, 2000). Wenn ein Top-Pick in fünf Jahren 47 Spiele macht und dabei auf 17 Sacks kommt, ist eigentlich auch schon alles gesagt. © getty 10/33 DALLAS COWBOYS: Bobby Carpenter, LB, Ohio State (18. Pick, 2006). 96 Tackles in vier Spielzeiten bei den Cowboys? Ein wirklicher Impact Player war Carpenter nie. © getty 11/33 DENVER BRONCOS: Maurice Clarett, RB, Ohio State (101. Pick, 2005). Es muss nicht immer ein First-Rounder sein: In der dritten Runde schockte Mike Shanahan die Welt mit dem übergewichtigen Running Back. Clarett hielt im Training Camp einen Monat durch. © getty 12/33 DETROIT LIONS: Charles Rogers, WR, Michigan State (2. Pick, 2003). Die Athletik war da - also bis sich Rogers das Schlüsselbein brach. Dann kamen noch Drogenprobleme hinzu. 2006 wurde er von den Lions entlassen (4 TDs in 15 Spielen). © getty 13/33 GREEN BAY PACKERS: Tony Mandarich, T, Michigan State (2. Pick, 1989). Oh weh! Direkt nach Mandarich gingen Barry Sanders, Derrick Thomas und Deion Sanders vom Board. Stattdessen gab es einen Tackle mit Steroid-, Alkohol- und Drogenproblemen. © getty 14/33 HOUSTON TEXANS: David Carr, QB, Fresno State (1. Pick, 2002). Als Quarterback für das neue Expansion-Team in Houston war Carr nicht der richtige Mann. In fünf Jahren in Texas gab es eine Menge Sacks, dafür wenige Passing Touchdowns (59 in 75 Partien). © getty 15/33 INDIANPOLIS COLTS: Steve Emtman, DE, Washington (1. Pick, 1992). Epischer Bust bei den Colts: Drei verletzungsgeplagte Jahre für Emtman, in denen er ganze fünf Sacks verzeichnete. Bis zu Peyton Manning sollte es noch sechs Jahre dauern ... © getty 16/33 JACKSONVILLE JAGUARS: Derrick Harvey, DE, Florida (8. Pick, 2008). Noch ein Pass Rusher, der nicht viel fertig brachte (8 Sacks in drei Jahren), dazu noch ein Holdout zu Beginn. Das setzt ihn knapp vor QB Blaine Gabbert anno 2011. © getty 17/33 LAS VEGAS RAIDERS: JaMarcus Russell, QB, LSU (1. Pick, 2007). Der größte Draft Bust aller Zeiten? JaMarcus ist vorn dabei: Starker Arm, sonst vor allem Vertrags-Streitigkeiten und Gewichtsprobleme - er hielt drei Jahre durch. © getty 18/33 LOS ANGELES CHARGERS: Ryan Leaf, QB, Washington State (2 Pick, 1998). Der Klassiker! Peyton Manning ging zu den Colts, die Chargers bekamen einen unreifen, egozentrischen QB, den sie nach drei Jahren wieder rauswarfen. Es folgten jede Menge Skandale. © getty 19/33 LOS ANGELES RAMS: Lawrence Phillips, RB, Nebraska (6. Pick, 1996). Dass er vor dem Draft seine Freundin angegriffen hatte, war den Rams egal - sie tradeten sogar Jerome Bettis für ihn. Zwei Jahre voller Ärger folgten, dann war Schluss. © https://twitter.com/DolphinsHistory/status/854419374022807553 20/33 MIAMI DOLPHINS: Eric Kumerow, DE, Ohio State (16. Pick, 1988). Der First-Rounder war so schwach, dass er in drei Jahren nicht einmal in der Starting Formation stand. Es sprangen fünf Sacks raus. Dann war die Karriere vorbei. © getty 21/33 KANSAS CITY CHIEFS: Todd Blackledge, QB, Penn State (7. Pick, 1983). Fünf Jahre in KC, dann immerhin noch zwei bei den Steelers. Trotzdem nur 29 TDs (und 38 Picks). Die Chiefs hätten auch Jim Kelly, Tony Eason oder Dan Marino haben können ... © getty 22/33 MINNESOTA VIKINGS: Dimitrius Underwood, DE, Michigan State (29. Pick, 1999). Underwood verließ das Training Camp nach dem ersten Tag, gab seinen Signing Bonus zurück und wurde noch im gleichen Monat entlassen. © getty 23/33 NEW ENGLAND PATRIOTS: Ken Sims, DE, Texas (1. Pick, 1982). Vom Nummer-eins-Pick kann man in acht Jahren wohl etwas mehr erwarten als 17 Sacks in 74 Spielen - und dann kam auch noch Kokain dazu. Bill Belichick wäre das nicht passiert! © getty 24/33 NEW ORLEANS SAINTS: Russell Erxleben, K, Texas (11. Pick, 1979). Jup, die Saints schnappten sich in der ersten Runde einen Kicker, um die heimische Betonschüssel aufzumischen. Dummerweise setzte Erxleben seine Karriere in nur vier Jahren in den Sand. © getty 25/33 NEW YORK GIANTS: Cedric Jones, DE, Oklahoma (5. Pick, 1996). Ein zweiter Pass Rusher neben Michael Strahan? Jones war es nicht (15 Sacks in fünf NFL-Spielzeiten). Die Giants hätten auch Marvin Harrison oder Terrell Owens haben können. © getty 26/33 NEW YORK JETS: Blair Thomas, RB, Penn State (2. Pick, 1990). Zu viele Verletzungen, zu wenig Zählbares: Thomas schaffte für die Jets 2.009 Yards und 5 TDs in vier Jahren. Bei drei anderen Teams danach lief es nicht besser. © getty 27/33 PHILADELPHIA EAGLES: Kevin Allen, T, Indiana (9. Pick, 1985). Ob Eagles-Coach Marion Campbell mit der Wahl einverstanden war? Allen machte kein einziges Spiel, es folgten Koks, Knast und eine NFL-Sperre. © getty 28/33 PITTSBURGH STEELERS: Huey Richardson, LB, Florida (15. Pick, 1991). Der Linebacker machte gerade einmal fünf Spiele für Steelers-Coach Chuck Noll, dann war klar: Das wird nichts. Er wurde nach Washington getradet. © getty 29/33 SAN FRANCISCO 49ERS: Jim Druckenmiller, QB, Virginia Tech (26. Pick, 1997). Nach Joe Montana und Steve Young konnten die Niners ja nicht ewig Glück haben. Erstes Spiel: 10/27, 102 YDS, TD, 3 INT. Nach zwei Jahren war Sense. © getty 30/33 SEATTLE SEAHAWKS: Brian Bosworth, LB, Oklahoma (1. Pick, 1987). Legendärer Vokuhila, nicht so legendäre Football Skills, dazu kam Doping und Drogen. Sein NFL-Highlight war, als er von Bo Jackson überrannt wurde. © getty 31/33 TAMPA BAY BUCCANEERS: Bo Jackson, RB, Auburn (1. Pick, 1986). Jup, der Bo. Der spielte nämlich auch Baseball und konnte von den Bucs nicht überzeugt werden, zu ihnen zu kommen. Ein Jahr später gaben sie die Rechte an ihm auf, er ging dann zu den Raiders. © getty 32/33 WASHINGTON COMMANDERS: Heath Shuler, QB, Tennessee (3. Pick, 1994). Von Beginn an unsicher, jede Menge Interceptions, da gab es kaum Chancen auf einen Startplatz. Drei Jahre später dealten ihn die Redskins zu den Saints. © getty 33/33 TENNESSEE TITANS: Adam 'Pacman' Jones, CB, West Virginia (6. Pick, 2005). Der Ärger, den sich Pacman in Nashville einhandelte, geht auf keine Kuhhaut. Für die komplette Saison 2008 war er nach einer Schießerei gesperrt, Drogen waren auch im Spiel.

NFL Draft 2022: Die 2. Runde im Überblick

Pick Team Trades 33 Jacksonville Jaguars 34 Detroit Lions 35 New York Jets 36 New York Giants 37 Houston Texans 38 New York Jets Pick von den Panthers erhalten 39 Chicago Bears 40 Seattle Seahawks Pick von den Broncos erhalten 41 Seattle Seahawks 42 Indianapolis Colts Pick von den Commanders erhalten 43 Atlanta Falcons 44 Cleveland Browns 45 Baltimore Ravens 46 Minnesota Vikings 47 Washington Commanders Pick von den Colts erhalten 48 Chicago Bears Pick von den Chargers erhalten 49 New Orleans Saints 50 Kansas City Chiefs Pick von den Dolphins erhalten 51 Philadelphia Eagles 52 Pittsburgh Steelers 53 Green Bay Packers Pick von den Raiders erhalten 54 New England Patriots 55 Arizona Cardinals 56 Dallas Cowboys 57 Buffalo Bills 58 Atlanta Falcons Pick von den Titans erhalten 59 Green Bay Packers 60 Tampa Bay Buccaneers 61 San Francisco 49ers 62 Kansas City Chiefs 63 Cincinnati Bengals 64 Denver Broncos Pick von den Rams erhalten

NFL Draft 2022: Die 3. Runde im Überblick

Pick Team Trades 65 Jacksonville Jaguars 66 Detroit Lions 67 New York Giants 68 Houston Texans 69 New York Jets 70 Jacksonville Jaguars Pick von den Panthers erhalten 71 Chicago Bears 72 Seattle Seahawks 73 Indianapolis Colts Pick von den Commanders erhalten 74 Atlanta Falcons 75 Denver Broncos 76 Baltimore Ravens 77 Minnesota Vikings 78 Cleveland Browns 79 Los Angeles Chargers 80 Houston Texans Pick von den Saints erhalten 81 New York Giants Pick von den Dolphins erhalten 82 Atlanta Falcons Pick von den Colts erhalten 83 Philadelphia Eagles 84 Pittsburgh Steelers 85 New England Patriots 86 Las Vegas Raiders 87 Arizona Cardinals 88 Dallas Cowboys 89 Buffalo Bills 90 Tennessee Titans 91 Tampa Bay Buccaneers 92 Green Bay Packers 93 San Francisco 49ers 94 Kansas City Chiefs 95 Cincinnati Bengals 96 Denver Broncos Pick von den Rams erhalten 97 Detroit Lions 98 New Orleans Saints 99 Cleveland Browns 2020 Resolution JC-2A selection 100 Baltimore Ravens 2020 Resolution JC-2A selection 101 Philadelphia Eagles 2020 Resolution JC-2A selection Pick von den Saints erhalten 102 Miami Dolphins 2020 Resolution JC-2A selection Pick von den 49ers erhalten 103 Kansas City Chiefs 2020 Resolution JC-2A selection 104 Los Angeles Rams 2020 Resolution JC-2A selection 105 San Francisco 49ers 2020 Resolution JC-2A selection

NFL Draft 2022: Die 4. Runde im Überblick

Pick Team Trades 106 Jacksonville Jaguars 107 Houston Texans Pick von den Browns erhalten 108 Houston Texans 109 Seattle Seahawks Pick von den Jets erhalten 110 Baltimore Ravens Pick von den Giants erhalten 111 New York Jets Pick von den Panthers erhalten 112 New York Giants Pick von den Bears erhalten 113 Washington Commanders 114 Atlanta Falcons 115 Denver Broncos 116 Denver Broncos Pick von den Seahawks erhalten 117 New York Jets Pick von den Vikings erhalten 118 Cleveland Browns 119 Baltimore Ravens 120 New Orleans Saints 121 Kansas City Chiefs Pick von den Dolphins erhalten 122 Indianapolis Colts 123 Los Angeles Chargers 124 Philadelphia Eagles 125 Miami Dolphins Pick von den Steelers erhalten 126 Las Vegas Raiders 127 New England Patriots 128 Baltimore Ravens Pick von den Cardinals erhalten 129 Dallas Cowboys 130 Buffalo Bills 131 Tennessee Titans 132 Green Bay Packers 133 Tampa Bay Buccaneers 134 San Francisco 49ers 135 Kansas City Chiefs 136 Cincinnati Bengals 137 Carolina Panthers Pick von den Texans erhalten 138 Pittsburgh Steelers 139 Baltimore Ravens 140 Green Bay Packers 141 Baltimore Ravens 142 Los Angeles Rams 143 Tennessee Titans

NFL Draft 2022: Die 5. Runde im Überblick

Pick Team Trades 144 Carolina Panthers Pick von den Jaguars erhalten 145 Denver Broncos Pick von den Lions erhalten 146 New York Jets 147 New York Giants 148 Chicago Bears Pick von den Texans erhalten 149 Carolina Panthers 150 Chicago Bears 151 Atlanta Falcons 152 Seattle Seahawks Pick von den Broncos erhalten 153 Seattle Seahawks 154 Philadelphia Eagles Pick von den Commanders erhalten 155 Dallas Cowboys Pick von den Browns erhalten 156 Minnesota Vikings Pick von den Ravens erhalten 157 Jacksonville Jaguars Pick von den Vikings erhalten 158 New England Patriots Pick von den Dolphins erhalten 159 Indianapolis Colts 160 Los Angeles Chargers 161 New Orleans Saints 162 Philadelphia Eagles 163 New York Jets Pick von den Steelers erhalten 164 Las Vegas Raiders Pick von den Patriots erhalten 165 Las Vegas Raiders 166 Philadelphia Eagles Pick von den Cardinals erhalten 167 Dallas Cowboys 168 Buffalo Bills 169 Tennessee Titans 170 New England Patriots Pick von den Buccaneers erhalten 171 Green Bay Packers 172 San Francisco 49ers 173 New York Giants Pick von den Chiefs über die Ravens erhalten 174 Cincinnati Bengals 175 Los Angeles Rams 176 Dallas Cowboys 177 Detroit Lions 178 Dallas Cowboys 179 Indianapolis Colts

NFL Draft 2022: Die 6. Runde im Überblick

Pick Team Trades 180 Jacksonville Jaguars 181 Detroit Lions 182 New York Giants 183 Houston Texans 184 Minnesota Vikings Pick von den Jets erhalten 185 Buffalo Bills Pick von den Panthers erhalten 186 Chicago Bears 187 San Francisco 49ers Pick von den Broncos erhalten 188 Jacksonville Jaguars Pick von den Seahawks erhalten 189 Washington Commanders 190 Atlanta Falcons 191 Minnesota Vikings Pick von den Chiefs erhalten 192 Minnesota Vikings 193 Dallas Cowboys Pick von den Browns erhalten 194 New Orleans Saints Pick von den Colts über die Eagles erhalten 195 Los Angeles Chargers 196 New Orleans Saints Auswahl verfallen 197 Baltimore Ravens Pick von den Dolphins erhalten 198 Jacksonville Jaguars Pick von den Eagles erhalten 199 Jacksonville Jaguars Pick von den Steelers erhalten 200 Carolina Panthers Pick von den Raiders erhalten 201 New England Patriots 202 Arizona Cardinals 203 Cleveland Browns Pick von den Cowboys erhalten 204 Buffalo Bills 205 Tennessee Titans 206 Houston Texans Pick von den Packers erhalten 207 Denver Broncos Pick von den Buccaneers via Jets und Eagles 208 Houston Texans Pick von den 49ers via Jets 209 Pittsburgh Steelers Pick von den Chiefs erhalten 210 Cincinnati Bengals 211 New England Patriots Pick von den Rams erhalten 212 Los Angeles Rams 213 Los Angeles Rams 214 Atlanta Falcons 215 Los Angeles Chargers 216 Arizona Cardinals 217 Indianapolis Colts 218 Detroit Lions 219 Los Angeles Rams 220 Tennessee Titans 221 San Francisco 49ers 222 San Francisco 49ers

NFL Draft 2022: Die 7. Runde im Überblick