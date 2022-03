NFL: Bobby Wagner unterschreibt bei den Los Angeles Rams

Pro-Bowl-Linebacker Bobby Wagner hat offenbar ein neues Team: Der 31-Jährige unterzeichnet beim Super-Bowl-Champion Los Angeles Rams. Das berichtet NFL-Insider Adam Schefter via ESPN.

In L.A. soll Wagner einen Fünfjahresvertrag über 50 Millionen Dollar unterzeichnen, 15 Millionen Euro könnten noch dazukommen. Für ihn ist es der erste Wechsel, seit er 2012 von den Seahawks, die ihn Anfang März entlassen hatten, in der zweiten Draft-Runde ausgewählt wurde.

Zudem kehrt Wagner nun in seine Geburtsstadt zurück und hat mit Aaron Donald sowie Jalen Ramsey zwei weitere Superstars in der Defensive an seiner Seite.

In Seattle ist Wagner als Spieler mit den meisten Tackles der Geschichte eine absolute Legende und prägte über Jahre hinweg die "Legion of Boom" unter anderem mit Spielern wie Richard Sherman, Kam Chancellor oder Earl Thomas.

Schon jetzt hat der Linebacker eine absolut starke Karriere hingelegt: Insgesamt wurde er sechsmal ins First-Team All-pro und achtmal in den Pro-Bowl gewählt. In der vergangenen Saison legte er 155 Tackles auf und wurde ins Second-Team All-Pro gewählt.

Bobby Wagner: Leistungsdaten der Karriere