Nach Diskriminerungsvorwürfen: NFL-Boss Goodell wendet sich an Klubs

NFL-Boss Roger Goodell hat sich nach den Diskriminierungsvorwürfen des ehemaligen Miami-Coaches Brian Flores mit einem Schreiben an die 32 Klubs gewendet und seinen Unmut über die Einstellungskriterien geäußert. Die Ergebnisse der Bemühungen zur Förderung der Vielfalt bei der Einstellung von Cheftrainern seien "inakzeptabel", kritisierte Goodell am Samstag.

Am Dienstag hatte Flores die NFL und drei Teams verklagt. Die Liga sei "in gewisser Weise rassistisch getrennt und wird wie eine Plantage geführt", hieß es in der Anklageschrift: "Die 32 Teambesitzer - keiner von ihnen schwarz - profitieren erheblich von der Arbeit der NFL-Spieler, von denen 70 Prozent Schwarze sind." Die NFL wehrte sich zunächst gegen die Vorwürfe.

Goodell ergänzte, dass die Liga Diversitäts-Maßnahmen und -Richtlinien neu bewerten und externe Experten zur Unterstützung dieser Überprüfung beauftragen werde.

"Rassismus und jede Form von Diskriminierung widerspricht den Werten der NFL", schrieb Goodell: "Wir haben erhebliche Anstrengungen zur Förderung der Vielfalt unternommen und zahlreiche Richtlinien und Programme verabschiedet, die in vielen Bereichen positive Veränderungen bewirkt haben."

Flores nimmt Team-Owner ins Visier

Flores hatte seine Klage am Dienstag an einem Bezirksgericht im Bundesstaat New York eingereicht. "Die Besitzer schauen sich die Spiele aus ihren Luxuslogen in den Stadien an, während ihre mehrheitlich schwarzen Mitarbeiter jeden Sonntag ihren Körper aufs Spiel setzen, böse Schläge einstecken und heftige Verletzungen an Körper und Gehirn erleiden", schrieben Flores' Anwälte.

Derweil würden die NFL und die Eigentümer der Teams mit dem Spektakel Millionen Dollar verdienen.

Der schwarze Coach nimmt sich neben seinem Ex-Klub auch die New York Giants und die Denver Broncos vor, bei denen er als Kandidat gehandelt worden war, den Job aber nicht bekam. Angelegt ist der Fall als Sammelklage.