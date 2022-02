Berlin Braves ab sofort als Capsule-Kollection in Madden NFL 22 verfügbar

Ein insbesondere für deutsche Spieler besonderes Bonbon ist jetzt bei Madden verfügbar: Electronic Arts und der Berliner Sportverein Berlin Braves haben am Freitag ihre Capsule Collection für Madden NFL 22 enthüllt, welche ab sofort im Spielmodus "The Yard" erhältlich ist.

Joey Elgersma, Gründer der Berlin Braves, erklärte in einer gemeinsamen Pressemitteilung: "Wir sind sehr stolz darauf, mit EA SPORTS an dieser Capsule Collection zu arbeiten und die Braves in EA SPORTS Madden NFL 22 zu präsentieren."

Weiter hoffe er, "dass diese Kollektion viele Kinder in Deutschland inspirieren wird und ihnen zeigt, dass wir zwar kein American Football Team sind, aber unsere Leidenschaft und unser Antrieb, etwas zu tun, was wir lieben, dazu geführt hat, dass wir Teil von EA SPORTS Madden NFL 22 sind."

Der Name hat seinen Ursprung in den 1950er Jahren, als auf dem Luftwaffenstützpunkt Berlin-Tempelhof Sportprogramme durch die amerikanischen Soldaten ins Leben gerufen wurden. Uni-Mannschaften traten damals in verschiedenen Sportarten an - auch im American Football. Viele dieser Teams nahmen an Wettkämpfen teil und vertraten die Luftwaffe dort unter dem Namen "Berlin Braves".

Elgersma stieß im Rahmen seiner Recherchen am Flughafen auf das alte Logo der Berlin Braves US Air Force, er erklärte weiter: "Mehr als drei Jahrzehnte später nahm ich den Namen wieder auf und gründete die Berlin Braves mit dieser neuen Idee, gleichgesinnte Sport- und Lifestyle-Fans zu vereinen.

Das begann "als Laufteam, aber es wuchs natürlich zu dem, was wir heute sind. Ein Verein, der mehr ist als nur Sport."

Die Berlin Braves Madden NFL 22 Capsule Collection ist ab dem 25. Februar 2022 im The Yard Vanity Store und Ultimate Team Store erhältlich. Die Kollektion wird für die Spieler und Spielerinnen im Modus "The Yard" vor dem Brandenburger Tor erhältlich sein.