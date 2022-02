In jedem NFL-Spiel passieren Punts. Dabei tritt ein Team den Ball so weit wie möglich in Richtung der gegnerischen Endzone. Das Ziel ist, den nächsten Drive des Gegners so nah wie möglich an dessen Endzone starten zu lassen. Was jedoch ist ein Fake Punt? SPOX erklärt es Euch.

Sobald ein Team in der NFL ein Third Down nicht in ein First Down konvertieren kann, dabei zudem auch außerhalb der Field-Goal-Zone ist, laufen die Special Teams aufs Feld und es wird meistens gepuntet. Beim Punt tritt das Team, das beim dritten Versuch den Ball nicht über die First-Down-Markierung gebracht hat, den Ball in Richtung der gegnerischen Endzone, im Bestreben, den Ausgangspunkt für den nächsten Drive des Gegners so tief wie möglich in dessen Hälfte zu verlegen. Es gibt jedoch auch die Möglichkeit, einen Punt zu faken.

Wie das in der Praxis aussieht, erklären wir Euch im Folgenden.

NFL: Was ist ein Fake Punt?

Wenn man mit dem Special Team bei Fourth Down auf dem Platz steht, muss man nicht unbedingt punten. Man kann auch einen Fake Punt vornehmen. Bei diesem kickt der Punter den Ball nämlich nicht, sondern ein Spieler des Punting Teams läuft mit dem Ball oder passt ihn, um mindestens ein First Down zu erreichen. Das Punting Team hofft dabei, mit dem Überraschungseffekt den Gegner auf dem falschen Fuß zu erwischen. Fake Punts werden selten angewandt, da sie eine Menge Risiko mit sich bringen. Schlägt der Fake Punt nämlich fehl, folgt ein Turnover on Downs und das gegnerische Team darf an der Stelle mit der Offense seinen nächsten Drive beginnen, an der das Punting Team scheiterte. Zudem hat die Offense in dem Fall noch einen kürzeren Weg bis zur Endzone als sonst. Im besten Fall aber funktioniert der Fake Punt und ein Touchdown ist das Resultat.

Von Sonntag, den 13. Februar, auf Montag, den 14. Februar, findet die 56. Auflage des prestigereichen Super Bowls statt. Um den Titel kämpfen dabei die Cincinnati Bengals und die Los Angeles Rams. Das Spiel geht im SoFi Stadium in Inglewood, Kalifornien, über die Bühne. Für die Rams ist es also ein Heimspiel. Der Kick-Off erfolgt um 0.30 Uhr deutscher Zeit am Montag.