NFL - SPOX-Voting: Welche Teams sollen zuerst in Deutschland spielen?

Die NFL schlägt 2022 erstmals in Deutschland auf. München wird der Austragungsort des ersten Regular-Season-Spiels hierzulande sein. Doch welche Teams sollen dabei sein?

Die NFL hat am Mittwoch verkündet, dass in diesem Jahr erstmals ein Spiel der Regular Season in Deutschland stattfinden wird. Erster Austragungsort wird dabei die Allianz Arena in München sein.

Was noch offen ist, ist die Frage, welche Teams die größte Sportliga der Welt entsenden wird. Mit den Kansas City Chiefs, New England Patriots, Tampa Bay Buccaneers und Carolina Panthers haben vor kurzem vier NFL-Teams die exklusiven Vermarktungsrechte für Deutschland erhalten.

