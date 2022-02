NFL: Roger Goodell huldigt Brady - Kraft kann "seine Gefühle nicht beschreiben"

NFL-Commissioner Roger Goodell und Patriots-Owner Robert Kraft haben Tom Brady nach dessen Karriereende am Dienstag für seine Leistungen gehuldigt.

"Ein unglaublicher Wettkämpfer und eine Führungspersönlichkeit, seine herausragende Karriere ist nicht nur wegen ihrer Langlebigkeit bemerkenswert", schrieb Goodell in seinem offiziellen Statement.

Auch Bradys "rekordverdächtige fünf Super Bowl MVP-Auszeichnungen und sieben Super-Bowl-Titel" hob er noch einmal heraus. All das setze einen Standard, dem die NFL-Spieler noch jahrelang hinterherlaufen werden.

Brady verkündete seine Entscheidung am Dienstag auf seinem Instagram-Profil. Insgesamt spielte er 22 Jahre in der NFL und gewann mit New England sechs Super Bowls, zuletzt in der Saison 2018, und stellte diverse Rekorde auf. 2021 holte er zudem noch einen Titel mit den Tampa Bay Buccaneers - sein letztes Spiel absolvierte er bei der Niederlage im Divisional-Round-Game gegen die L.A. Rams (27:30).

Patriots-Owner Robert Kraft wurde in seinem Statement deutlich emotionaler. "Worte können weder die Gefühle beschreiben, die ich für Tom Brady hege, noch die Dankbarkeit angemessen ausdrücken, die meine Familie, die New England Patriots und unsere Fans Tom für alles entgegenbringen, was er während seiner Karriere getan hat", schrieb er.

Kraft: "Ich liebe Tom wie einen Sohn"

In einer Mannschaftssportart wie Football sei es selten, dass ein einzelner Sportler einen so großen Einfluss auf den Erfolg einer Mannschaft hat. Kraft: "Man musste kein Patriots-Fan sein, um seine Wettbewerbsfähigkeit, seine Entschlossenheit und seinen Siegeswillen zu respektieren und zu schätzen."

© getty Patriots-Owner Robert Kraft (2.v.l.) und Brady nach dem AFC-Championship-Game gegen Jacksonville 2018.

Kraft selbst drückte damit seinen größten Respekt gegenüber Brady aus. Bereits nach seinem Abschied von den Patriots 2020 machte Kraft seine besondere Beziehung zu Brady öffentlich: "Ich liebe Tom wie einen Sohn und werde ihn immer lieben", schrieb er damals.

Tom Brady: Die wichtigsten Statistiken und Titel