Es ist der Traum jedes NFL-Teams: Den Super Bowl im heimischen Stadion austragen. Doch wie oft war das in der Super Bowl-Historie schon der Fall? SPOX beantwortet Euch die Frage.

Jedes Jahr ist der Super Bowl das größte Einzelsportereignis der Welt. Hunderte Millionen Zuschauer weltweit schauen sich das Spektakel live an. Der Medienrummel ist gewaltig. Und vor jeder NFL-Saison herrscht für ein Team ein besonderer Druck: Den Super Bowl im heimischen Stadion auszutragen ist nämlich der Traum jedes NFL-Teams. Und lange konnte sich kein NFL-Team diesen Traum erfüllen.

Super Bowl im eigenen Stadion? Welche Teams spielten das NFL-Finale zuhause

Die Tampa Bay Buccaneers waren im Jahr 2021 das erste Team, das den Super Bowl in ihrer Heimspielstätte austragen konnten. Bei Super Bowl LV trafen die Tampa Bay Buccaneers im heimischen Raymond James Stadium auf die Kansas City Chiefs. Die Buccaneers konnten im Jahr 2021 nicht nur den Heimfluch brechen, sondern gewannen das Spiel auch überzeugend gegen Kansas City mit 31:9. Vor dieser Saison Haben die Tampa Bay Buccaneers alles auf einer Karte gesetzt, um das NFL-Finale zuhause bestreiten zu können: Sie verpflichteten NFL-Legende Tom Brady und holten unter anderem die Starspieler Rob Gronkowski und Antonio Brown. Die Mühen zahlten sich aus und Tom Brady holte mit seinem neuen Team prompt seinen siebten NFL-Titel.

© getty Die Tampa Bay Buccaneers trugen als erstes Team bei Super Bowl LV das NFL-Finale in ihrem eigenen Stadion aus. Sie gewannen das Spiel mit 31:9 gegen die Kansas City Chiefs.

Ähnliches spielte sich vor der NFL-Saison 2021 in Los Angeles ab. Die Rams tradeten vor der Saison mit Matthew Stafford für einen neuen Quarterback. Ihren Kader verstärkten sie zudem mit den NFL-Stars Von Miller und Odell Beckham Jr. Das Resultat: Die LA Rams spielen den Super Bowl 56 im heimischen SoFi Stadium. Der Gegner bei Super Bowl LVI sind die Cincinnati Bengals. Kurios: Die Rams genießen offiziell beim Super Bowl 2022 nicht das Heimrecht. Das wechselt nämlich in jedem Jahr zwischen den Teams aus der AFC und NFC. In diesem Jahr liegt das Heimrecht also bei dem Team aus der AFC - und damit bei den Cincinnati Bengals.

Super Bowl im eigenen Stadion? Welche Teams spielten das NFL-Finale zuhause - Die Austragungsorte in den nächsten Jahren

Super Bowl Datum Stadt Stadion LVII 12. Februar 2023 Glendale State Farm Stadium LVIII 11. Februar 2024 Paradise Allegiant Stadium LIX 9. Februar 2025 New Orleans Caesars Superdome

Erst bei Super Bowl 55 konnte ein Team das NFL-Finale zuhause austragen. Von einem Fluch war die Rede. Nun trägt ein Team schon zum zweiten Mal in Folge den Super Bowl in ihrer Heimspielstätte aus. Davor gelang es überhaupt erst acht Teams die Playoffs zu erreichen, bei denen der Super Bowl im eigenen Stadion ausgetragen wurde. Die meisten dieser Teams scheiterten früh in den Playoffs. Die Miami Dolphins schafften es in den Jahren 1994 und 1998 zumindest in die Divisional Round. Das gelang auch den Houston Texans im Jahr 2016.

Eine Million pro Suite? Die irren Fakten zum Super-Bowl-Stadion © imago images 1/15 Am 13. September 2020 spielten die L.A. Rams nach fast vier Jahren Bauzeit erstmals im neu errichtete SoFi Stadium. Am 14. Februar Februar findet dort dann auch Super Bowl LVI statt und zu diesem Anlass schauen wir auf die Zahlen rund um das Stadion. © getty 2/15 Neben den Rams ist das SoFi Stadium auch das Zuhause der L.A. Chargers, die hier ebenfalls ihre Heimspiele bestreiten. © getty 3/15 Eigentlich hätte der Football-Palast bereits 2019 fertiggestellt werden sollen. Doch durch starke Regenfälle im Jahr 2017 verzögerte sich der Bau um ein ganzes Jahr. © getty 4/15 Fast 2,1 Millarden Euro hat allein der Bau des Stadions gekostet – und da sind die Kosten für das gesamte Areal, auf dem das Stadion steht, noch gar nicht miteingerechnet. © getty 5/15 Nimmt man die Kosten für den gesamten Komplex dazu, hat das Ganze mehr als 4,3 Millarden Euro in Anspruch genommen. © imago images 6/15 SoFi, ein Finanztechnologieunternehmen aus den USA sicherte sich die Namensrechte der Sportstätte im Jahr 2019 - für stolze 30 Millionen Dollar jährlich. © imago images 7/15 Zwischen dem Stadion und einer dazugehörigen Open-Air-Bühne mit 6.000 Plätzen befindet sich ein fast ein Hektar großer Plaza, inklusive eines Flusses mit Wasserfällen. © imago images 8/15 Das SoFi Stadium ist circa 30 Meter tief in den Boden gebaut und die Überdachung befindet sich mehr als 80 Meter über dem Spielfeld. An beiden Enden des Stadions befinden sich schließbare Klappen, durch die zusätzliche Luft hinein gelassen werden kann. © getty 9/15 Das Videoboard erstreckt sich über 110 Meter bei einem Gewicht von 1100 Tonnen. Es beinhaltet 6500 Quadratmeter mit LED’s und 268 Lautsprecher. © getty 10/15 Wie viel das Videoboard im SoFi Stadium gekostet hat, ist nicht bekannt. Es ist allerdings dreimal so groß wie das Videoboard im AT&T Stadium und das hatte bereits schlanke 35 Millionen Euro gekostet. © getty 11/15 Im Stadion selbst befinden sich 70.000 Sitzplätze, die bei größeren Events auf 100.000 ausgeweitet werden können. © imago images 12/15 Insgesamt 260 Luxus-Suiten befinden sich im Stadion. Die teuerste Suite kostet allein für den Super Bowl mehr als eine Million Euro und beinhaltet 22 Tickets, fünf VIP-Parkplätze und Catering. © getty 13/15 Karten für Super Bowl LVI gibt es ab etwa 520 Euro zu kaufen. Das Kontingent an Tickets zu diesem Preis ist aber sehr gering. Nur mit etwas Glück können Fans ein reguläres Ticket erhalten - nämlich über eine Lotterie der NFL. © getty 14/15 Wesentlich aussichtsreicher ist die Chance auf ein Ticket über den Zweitmarkt - das ist dann aber mit wesentlich höheren Preisen verbunden. Im vergangenen Jahr lag der Durchschnittspreis für ein Ticket bei knapp 7000 Euro. © imago images 15/15 Wie NBC am 1. Februar unter Berufung auf den SeatGeek's Super Bowl ticket tracker berichtete, beträgt der Durchschnittspreis für ein Ticket für Super Bowl LVI 8950 Euro - so hoch wie noch nie in der Geschichte des Super Bowls.

