Am 13. Februar stehen sich die Los Angeles Rams und die Cincinnati Bengals im Super Bowl LVI gegenüber. Wir zeigen Euch, wie viel eine Karte für das NFL-Finale kostet.

Eine der größten Sportveranstaltungen der Welt steht unmittelbar bevor. Am 13. Februar spielen die beiden NFL-Teams Los Angeles Rams und Cincinnati Bengals im Super Bowl LVI um den begehrten Titel. In den USA lockt das NFL-Finale jährlich bis zu 115 Millionen Menschen vor die TV-Geräte.

Diesen und den Zuschauern im Stadion wird auch abseits des Spieles einiges geboten, beispielsweise eine Halbzeitshow mit den größten Stars der Musikbranche. In diesem Jahr werden werden in der Super-Bowl-Halbzeit mit Dr. Dre, Eminem, Kendrick Lamar, Snoop Dogg und Mary J. Blige fünf Legenden des Hip Hop auftreten.

Super Bowl LVI findet im SoFi Stadium in Inglewood, Kalifornien (USA), unweit der Millionenmetropole Los Angeles statt. Das Fassungsvermögen der regulären Heimstätte der Los Angeles Rams wird wird das NFL-Finale auf 100.240 Plätze erweitert - und alle diese Plätze werden sicherlich besetzt sein - egal, wie teuer die Tickets sind.

Super Bowl 2022, Tickets: Wie viel kostet eine Karte für das NFL-Finale?

Karten für Super Bowl LVI gibt es ab etwa 600 Dollar (ca. 515 Euro) zu haben. Das Kontingent an Tickets zu diesem Preis ist aber sehr gering. Nur mit etwas Glück können Fans ein reguläres Ticket erhalten - nämlich über eine Lotterie der NFL.

© getty Im SoFi Stadium können über 100.000 Menschen den Super Bowl am 13. Februar verfolgen.

Wesentlich aussichtsreicher ist die Chance auf ein Ticket über den Zweitmarkt - das ist dann aber mit wesentlich höheren Preisen verbunden. Im vergangenen Jahr lag der Durchschnittspreis für ein Ticket bei 8.161 US-Dollar (knapp 7000 Euro). Diese Zahl dürfte in diesem Jahr weit übertroffen werden.

Wie NBC am 1. Februar unter Berufung auf den SeatGeek's Super Bowl ticket tracker berichtete, beträgt der Durchschnittspreis für ein Ticket für Super Bowl LVI 10.237 US-Dollar - und damit so hoch wie noch nie zuvor in der Geschichte des Super Bowls.

Die Gründe dafür sind vielschichtig. "Die Ticketpreise in diesem Jahr sprechen für Los Angeles als Stadt und Markt. L.A. ist die Stadt der Heimmannschaft und ein großartiges Reiseziel für einen Besuch in dieser Jahreszeit", sagte Chris Leyden von Seat Geek's.

Zudem wollen sich laut Leyden viele Fans der Cincinnati Bengals den ersten Super Bowl mit ihrem seit 1988 nicht entgehen lassen und sind deshalb ganz heiß auf Tickets - was den Preis noch oben treibt.

Super Bowl: Die Gewinner der letzten Jahre