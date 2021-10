Super Bowl LVI: NFL verkündet Lineup mit Snoop Dogg, Eminem und Dr. Dre bei Halftime-Show

Die NFL hat das Lineup für die Halbzeit-Show beim anstehenden Super Bowl bekanntgegeben. Auftreten sollen gleich mehrere Größen aus der Hip-Hop-Szene.

Die NFL verkündete, dass Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem, Mary J. Blige und Kendrick Lamar zusammen bei der Halbzeit-Show bei Super Bowl LVI auftreten sollen. Der Super Bowl findet in diesem Jahr in Los Angeles statt, Dr. Dre, Snoop Dogg und Kendrick Lamar wuchsen an der US-amerikanischen Westküste auf.

Zusammen kommen die fünf Künstler auf 43 Grammys und 19 Nummer-eins-Alben in den US-amerikanischen Billboard-Charts. In diesem Jahr war The Weeknd beim Super Bowl aufgetreten.

Super Bowl LVI wird in der Nacht auf den 14. Februar stattfinden. Gespielt wird im SoFi Stadium, der Heimspielstätte der Los Angeles Chargers und der Los Angeles Rams.