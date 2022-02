Am 13. Februar stehen sich die Los Angeles Rams und die Cincinnati Bengals im Super Bowl LVI gegenüber. Wir zeigen Euch, wie Ihr das Duell live im Free-TV verfolgen könnt.

Das größte Einzelsportereignis des Jahres steht kurz bevor. In der Nacht vom Sonntag, den 13. Februar, auf Montag, den 14. Februar, findet der Super Bowl LVI statt. Das NFL-Finale steigt dieses Jahr im SoFi Stadium in Inglewood, Kalifornien, der Heimspielstätte der Los Angeles Rams, sowie der LA Chargers. Kickoff ist am frühen Montagmorgen um 00:30 Uhr deutscher Zeit.

Super Bowl 2022 live im Free-TV: Übertragung des NFL-Finales

Im Free-TV läuft der Super Bowl 2022 live und in voller Länge bei ProSieben. Am Sonntag, den 13. Februar, beginnt der Privatsender um 23:05 Uhr mit den Vorberichten zum Spiel. Der Kickoff folgt dann um 00.30 Uhr. Alternativ könnt Ihr die Partie auch auf ran.de im kostenlosen Livestream vollumfänglich verfolgen.

DAZN übertragt den Super Bowl 2022 ebenfalls live und in voller Länge. Die Übertragung des Spiels beginnt beim Streamingdienst um 23:30 Uhr. Als Moderator führt Flo Hauser durch die Sendung. Kommentiert wird das Spiel von Martin Pfanner und DAZN-Experte Adrian Franke.

Neben der NFL seht Ihr auf DAZN auch die Champions League, die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, die Serie A, die Ligue 1, die Primera Division, die NBA, die NHL, Tennis, Boxen und noch viele weitere Highlights aus der Sportwelt. Ein Abo kostet bei DAZN ab dem 01. Februar 29,99 Euro im Monat, oder 274,99 Euro im Jahr. Für alle die, die schon vor dem 01. Februar ein Abonnement bei DAZN besitzen, ändert sich der Tarif nicht bis zum 31. Juli.

Super Bowl 2022 live im Free-TV: Übertragung des NFL-Finales - Kickoff, Stadion, Ort

Event: Super Bowl LVI

Super Bowl LVI Teilnehmer: Los Angeles Rams vs. Cincinnati Bengals

Los Angeles Rams vs. Cincinnati Bengals Datum: Nacht von 13. auf den 14. Februar

Nacht von 13. auf den 14. Februar Kickoff: 00:30 Uhr

00:30 Uhr Austragungsort: SoFi Stadium in Inglewood, Kalifornien (USA)

SoFi Stadium in Inglewood, Kalifornien (USA) Übertragung im TV: ProSieben

Übertragung im Livestream: DAZN

© getty Die Los Angeles Rams treffen im Super Bowl LVI auf die Cincinnati Bengals.

Super Bowl: Die Gewinner der letzten Jahre