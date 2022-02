NFL: Ex-Giants-Coach Joe Judge kehrt zu New England Patriots zurück

Der von den New York Giants entlassene Joe Judge hat einen neuen Job gefunden. Er kehrt an seine alte Wirkungsstätte bei den New England Patriots zurück - allerdings in neuer Rolle.

Nach nur zwei Saisons als Head Coach der New York Giants kehrt Joe Judge nun zu den New England Patriots zurück, wo er zuvor seit 2012 in mehreren Rollen bis 2919 tätig war. Zuletzt arbeitete er unter Bill Belichick als Special Teams Coordinator und Wide Receivers Coach.

Künftig wird Judge als Offensive Assistant tätig sein und damit zunächst keine offiziell definierte Rolle einnehmen. Jedoch sagte Belichick noch 2019, dass Judge "wahrscheinlich jede Position auf dem Feld coachen" könne.

Die Patriots bauen derzeit ihren offensiven Coaching Staff um, da der langjährige Offensive Coordinator Josh McDaniels den Head-Coach-Posten der Las Vegas Raiders übernommen hat. Zudem folgte ihm Quarterbacks Coach Bo Hardegree in die Stadt der Sünde. Darüber hinaus beendete Running Backs Coach Ivan Fears seine lange Karriere.

Entsprechend ist derzeit unklar, wer McDaniels' Nachfolger als Offensive Coordinator und Play-Caller wird. Im Gespräch ist unter anderem eine Rückkehr von Bill O'Brien. Der vorherige Head Coach der Houston Texans ist derzeit als OC der University of Alabama unter Nick Saban tätig, hatte McDaniels in jener Rolle aber schon bei dessen erstem Abgang zu den Denver Broncos (2009) beerbt.

Jedoch ist es auch denkbar, dass Belichick ohne offiziellen neuen OC in die Saison gehen könnte. Auch O'Brien erhielt den Titel seinerzeit nicht auf Anhieb. Darüber hinaus hatten die Patriots seit Matt Patricias Abgang nach der Saison 2017 zu den Detroit Lions keinen offiziellen Defensive Coordinator mehr.