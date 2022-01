Heute Nacht stehen sich Georgia und Alabama im College Football Championship Game gegenüber. Hier bei SPOX erfahrt Ihr, wer sich um die Übertragung des Finals kümmert und wie Ihr das Duell live im TV und Livestream sehen könnt.

College Football Championship Game: Georgia vs. Alabama - Uhrzeit, Ort, Spielstätte

Georgia Bulldogs oder Alabama Crimson Tide - wer krönt sich zum College-Football-Champion 2021? Dies wird in der Nacht von heute Montag (10. Januar 2022) auf morgen Dienstag (11. Januar 2022) in der achten Auflage des College Football Championship Games ermittelt. Das Duell zwischen den beiden besten Colleges des Landes steigt dienstags um 2 Uhr deutscher Zeit und wird im Lucas Oil Stadium in Indianapolis ausgetragen.

Georgia sicherte sich das Finalticket mit einem 34:11-Sieg im Halbfinale gegen die Michigan Wolverines und steht damit zum zweiten Mal seit Änderung des Modus im Jahr 2014 im Endspiel. 2017 mussten sich die Bulldogs nämlich dem heutigen Gegner aus Alabama mit 23:26 geschlagen geben. Titelverteidiger Alabama hingegen schaltete in der Runde der letzten Vier die Cincinnati Bearcats deutlich mit 27:6-Sieg aus.

Alabama stand seit Einführung des College Football Championship Games lediglich zwei Mal nicht im Finale. Drei der fünf Finalteilnahmen endeten zugunsten der Crimson Tide, darunter auch das Finale der vergangenen Saison gegen Ohio State, das mit 52:24 an Alabama ging.

College Football Championship Game, Übertragung: Georgia vs. Alabama heute live im TV und Livestream

Wer das College Football Championship Game zwischen Georgia und Alabama heute live und in voller Länge verfolgen möchte, hat dafür in Deutschland mehrere Möglichkeiten - DAZN und ProSieben Maxx.

College Football Championship Game, Übertragung: Georgia vs. Alabama heute live im Free-TV

Bei ProSieben Maxx wird die Partie ab 1.45 Uhr im Free-TV übertragen. Dafür werden Kommentator Mattis Oberbach, Experte Sami Chourbaji und Co-Kommentator Mike Stiefelhagen eingesetzt.

College Football Championship Game, Übertragung: Georgia vs. Alabama heute live im Livestream

Parallel zur Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen wird auch eine Gratis-Übertragung im Livestream bei ran.de angeboten.

DAZN, Rechteinhaber der NFL, besitzt ebenfalls Übertragungsrechte am College-Football-Finale. Wenige Augenblicke vor dem Kick-Off, also um 2 Uhr, beginnt dafür die Übertragung.

© getty Alabama setzte sich in der vergangenen Saison im College Football Championship Game mit 52:24 gegen Ohio State durch.

College Football Championship Game: Die Sieger seit Änderung des Modus