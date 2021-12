NFL: New England Patriots sichern sich Marketing-Rechte für Deutschland

Die New Engkand Patriots haben sich die Vermarktungsrechte für Deutschland gesichert und dürfen damit ab 2022 unter anderem Watchpartys, Spielerauftritte und Footballcamps veranstalten. Das gab die Franchise am Mittwoch auf ihrer Homepage bekannt.

Die NFL vergibt in diesem Jahr erstmals internationale Territorialrechte im Rahmen des Programms International Home Marketing Area (IHMA). Die Patriots sind das erste Team, dem solche Rechte außerhalb des Heimatmarktes zugestanden wurden, weitere werden Folgen.

Bereits Anfang diesen Jahres hatte die NFL sogenannte internationale Heimatmärkte ausgeschrieben, für die sich alle 32 NFL-Franchises bewerben konnten. Für den deutschen Markt bekamen nun unter anderem die Patriots den Zuschlag. Wie Team aus Foxborough/Massachusetts angab, habe es auf den sozialen Medien Facebook, Instagram, Twitter und TikTok die meisten deutschen Follower aller Teams und legt daher den Fokus außerhalb der USA auf Deutschand. Das äußerte sich bereits darin, dass zum Beispiel die Preseason-Spiele der Patriots im freien Livestream auf der eigenen Homepage mit dem deutschen Kommentar der ehemaligen Profis Markus Kuhn und Sebastian Vollmer kommentiert wurden.

"Wenn wir über internationale Märkte reden, hatte Deutschland immer die leidenschaftlichsten American-Football-Fans", so Patriots-Besitzer und -CEO Robert Kraft. "Seit ich das Team 1994 gekauft habe, haben wir hart gearbeitet, um unsere globale Fanbase zu vergrößern." Kraft fuhr fort: "Wir freuen uns darauf, im Rahmen dieser NFL-Initiative auf neue und kreative Art und Weise mit den deutschen Fans zu interagieren und können es kaum erwarten, ein Spiel in Deutschland zu absolvieren."

Darüber hinaus verweisen die Patriots auf ihre deutschen Spieler. Volllmer etwa war der Right Tackle der Patriots von 2009 und bis 2016 und gewann mit dem Team nach der Saison 2014 den Super Bowl - 2016 fehlte er verletzungsbedingt komplett, war aber Teil des Kaders, der Super Bowl LI gegen die Atlanta Falcons gewann. Kuhn wiederum stand immerhin 2016 im Offseason-Kader des Teams, schaffte den Sprung in den aktiven Kader jedoch nicht. Aktuell wiederum steht Fullback Jakob Johnson bei den Patriots unter Vertrag. Er kam über das International Pathway Program nach New England und steht nun schon seit 2019 im aktiven Kader.

NFL: Einzelheiten zur International Home Marketing Area

Bei der International Home Marketing Area (IHMA) der NFL handelt es sich um eine bahnbrechende neue Initiative der NFL, die ausgewählten Teams Zugang zu internationalen Territorien für die Bereiche Marketing, Fan-Bindung und Kommerzialisierung als Teil langfristiger und strategischer Bemühungen gibt, um ihre globalen Marken aufzubauen und das Fan-Wachstum auf internationaler Ebene zu fördern.

Im Rahmen dieses IHMA-Programms haben die ausgewählten Teams Zugang zu den internationalen Märkten für mindestens fünf Jahre. In diesem Zeitrahmen haben diese Teams das Recht, Aktivitäten zu verfolgen, die sich in dem Rahmen bewegen, der ihnen auch in ihrem regionalen Märkten zusteht. Dazu gehören digitales Marketing und Marketing vor Ort, Firmen-Sponsorships, Fan-Events und -Aktivitäten, der Verkauf von Fan-Artikeln und Vermarktungspartnerschaften mit anderen Sportarten und weiteren Unterhaltungs-Unternehmen im jeweiligen Markt. Zudem werden die ausgewählten Teams Büros im jeweiligen Land eröffnen, um so näher dran zu sein am entsprechenden Markt.

Die ausgewählten Klubs können ihre Aktivitäten im jeweiligen Markt am 1. Januar 2022 beginnen.

Darüber hinaus will die NFL ihre Verpflichtung zu internationalen Spielen weiter stärken. Schon jetzt steht fest, dass alle 32 Teams der Liga in den kommenden acht Spielzeiten mindestens ein Spiel auf internationalem Boden austragen wird. Die Liga wird sich dabei bemühen, die Klubs in ihren jeweiligen internationalen Märkten antreten zu lassen.