NFL Week 13 Recaps: Highlights, Ergebnisse und alle Infos zu Woche 13

Die Pittsburgh Steelers empfangen in Woche 13 die Baltimore Ravens zur ersten Auflage der großen Rivalität. Die Cincinnati Bengals wollen derweil einen wichtigen Sieg über die Los Angeles Chargers einfahren, die Detroit Lions hoffen wieder einmal auf den ersten Sieg in dieser Saison. In der Nacht auf Dienstag gibt es ein echtes Topspiel.

Den kompletten Sonntag gibt es sowohl in der deutschen Konferenz ENDZN als auch in der Original-Konferenz NFL RedZone live auf DAZN. Los geht es jeden Sonntag ab 19 Uhr live.

NFL Previews Week 13 2021

Bye-Week: Cleveland Browns, Carolina Panthers, Green Bay Packers, Tennessee Titans

Das Spiel der Woche

Pittsburgh Steelers (5-5-1) - Baltimore Ravens (8-3) (So., 22.25 Uhr)

13 Wochen hat es gedauert, nun kommt es erstmals in dieser Spielzeit zum Aufeinandertreffen zwischen zwei der größten Rivalen in der NFL. Vor allem für die Steelers geht es dabei um viel. Nach der üblen Klatsche gegen die Bengals braucht Pittsburgh einen Sieg, um im Playoff-Rennen und in der eigenen Division nicht den Anschluss an die Konkurrenz zu verlieren. Heinz Field und die Terrible Towels werden kochen, so viel ist garantiert.

Die Steelers werden gegenüber der letzten Woche eine klare Leistungssteigerung brauchen. Defensiv drohte zunächst ein schmerzlicher Verlust: T.J. Watt wurde zu Beginn der Woche positiv auf Corona getestet und hätte das Spiel daher verpassen können. Watt brauchte vor dem Kickoff zwei negative Tests, um spielen zu dürfen. Am Freitag und am Samstag wurde er zweimal negativ getestet und wird daher zum Einsatz kommen.

In der Offense hoffen beide Quarterbacks auf eine klare Leistungssteigerung. Ben Roethlisberger bekam gegen Cincinnati keinen Fuß auf den Boden und warf einen Pick Six - sein alternder Körper wird mehr und mehr zum Problem. Lamar Jackson spielte bei Baltimores Sieg über die Browns allerdings kaum besser. Der Ravens-QB warf ganze vier Interceptions, mehr als jemals zuvor in seiner Karriere. In Pittsburgh wird er seine Fehlerquote deutlich runterschrauben müssen.

Baltimore bangt in der Secondary noch um zahlreiche Spieler, alle Cornerbacks des Teams sind auf dem Verletzungsbogen als fraglich gelistet. Mit Diontae Johnson und Chase Claypool verfügt Pittsburgh über zwei starke Receiver, die eine dezimierte Cornerback-Gruppe angreifen können. Bei Marlon Humphrey geht der Trend allerdings in die richtige Richtung: Der Star-Corner war unter der Woche zwar krank, wird am Sonntag aber vermutlich spielen können.

Miami Dolphins (5-7) - New York Giants (4-7) (So., 19.00 Uhr)

Vier Siege in Serie, nun die Giants und die Jets vor der Brust - die Dolphins haben sich zurückgemeldet und scheinen sich sogar wieder kleine Chancen auf die Playoffs ausrechnen zu können. Die Offensive Line ist zwar weiterhin eine große Problemzone, Tua Tagovailoa bewegt den Ball dank vieler RPOs und schneller Pässe dennoch gut. Jaylen Waddle findet immer besser in die Offense rein, gegen die Giants könnte auch DeVante Parker wieder spielen. Gute Voraussetzungen für Miamis Offense, zumal der Pass-Rush der Giants zu den schwächsten in der Liga gehört.

New York kämpft derweil mit Problemen. In der letzten Woche feierten die Giants beim Debüt von Freddie Kitchens als Offensive Coordinator zwar einen Sieg über die Eagles, gegen die Dolphins wird das Team jedoch auf Quarterback Daniel Jones verzichten müssen. Für Jones wird Backup Mike Glennon starten. Gegen die blitzlastige Defense der Gastgeber könnte er Probleme bekommen - zumal mit Kadarius Toney und Sterling Shepard zwei wichtige Waffen im Quick-Passing-Game wohl erneut ausfallen.

Houston Texans (2-9) - Indianapolis Colts (6-6) (So., 19.00 Uhr)

Durch die Niederlage gegen die Jets in der Vorwoche haben sich die Texans im nicht unwichtigen Draft-Rennen wieder besser platziert. Stand heute würde Houston im Draft an Position zwei picken. Dabei bleibt es allerdings nur, wenn in dieser Woche nicht die Colts geschlagen werden. Diese stellen eine der besseren Defenses der Liga und könnten Tyrod Taylor vor Probleme stellen. Indianapolis ist im Kurzpasspiel verwundbar, den Texans fehlen allerdings die Waffen, um dies konstant umsetzen zu können.

Nach drei Siegen in Serie mussten sich die Colts in der Vorwoche den Bucs geschlagen geben, präsentierten sich dabei aber durchaus beeindruckend. Das Run-Game über Jonathan Taylor bleibt eine sehr gefährliche Waffe, er könnte in dieser Woche die Texans überrollen. Doch auch Carson Wentz spielt heimlich, still und leise eine durchaus respektable Saison. Die endlich wirklich fitte Offensive Line hilft im Lauf- und im Passspiel. Alles andere als ein klarer Sieg in Houston wäre in dieser Woche eine Überraschung - und ein herber Rückschlag im Rennen um die Playoffs.

Detroit Lions (0-10-1) - Minnesota Vikings (5-6) (So., 19.00 Uhr)