Strafen in Form von gelben Flaggen sind ein wichtiger Baustein, um im American Football Fairness zu garantieren. Flaggen, Bezeichnung, Bedeutung, Yards - hier bei SPOX erfahrt Ihr das Wichtigste zum Thema Strafen in der NFL.

Gibt es in der NFL einen Regelverstoß, wirft der Schiedsrichter eine gelbe Flagge auf das Spielfeld. In der Regel dorthin, wo das Foul passiert ist. Die meisten Strafen beinhalten Raumverlust. Heißt also, dass die Line of Scrimmage für den nächsten Spielzug entweder nach vorne oder nach hinten verschoben wird - je nachdem, wer das Foul begangen hat. In seltenen Fällen können Spieler sogar ausgeschlossen werden.

Im Folgenden zählen wir auf, welche Strafen es in der NFL gibt und wie die Umsetzung der Strafe aussieht.

NFL, Strafen: Flaggen, Bezeichnung, Bedeutung, Yards

Illegal Formation: In der NFL gibt es eine Vorgabe, die bestimmt, wie sich die Spieler an der Line of Scrimmage aufzustellen haben. So müssen unmittelbar vor dem Snap mindestens sieben Spieler an der Line of Scrimmage stehen. Ist dies nicht der Fall, gibt es eine Fünf-Yard-Strafe und der Spielzug wird wiederholt.

Illegal Shift: In der Offense darf sich eine Sekunde vor dem Snap bis auf den Man in Motion niemand bewegen, sonst wird eine Fünf-Yard-Strafe und die Wiederholung des Spielzugs fällig.

Illegal Motion: Bewegen sich neben dem Man in Motion auch andere Spieler der Offense, folgt ebenfalls eine Bestrafung. Auch hier sind es fünf Yards und die Wiederholung des Downs.

False start: Bewegt sich ein Offensiv-Spieler bevor der Center den Ball freigegeben hat, gibt es ebenfalls eine Fünf-Yard-Strafe inklusive Wiederholung des Downs.

Offside: Betritt ein Defensiv-Spieler vor dem Snap die neutrale Zone, den Bereich zwischen Ball und Verteidiger, folgt eine Fünf-Yard-Strafe mit Wiederholung des Snaps.

Delay of Game: Schafft es ein Team nicht vor Ablauf der Zeit, die man für einen Spielzug hat, den Ball freizugeben, geht es fünf Yards nach hinten.

NFL: Pro Bowl Kader 2022 - Dies sind die diesjährigen All-Stars © getty 1/21 Die Pro Bowl Kader 2021/22 stehen fest! Die Colts führen die Liga mit sieben Nominierungen an, die Chiefs und Chargers bieten je sechs auf. Brady kann seinen 15. Pro Bowl feiern, während mehrere Rookies den Sprung schaffen. SPOX zeigt die ganze Auswahl. © getty 2/21 QUARTERBACKS - AFC: Justin Herbert (Chargers)*, Lamar Jackson (Ravens), Patrick Mahomes (Chiefs) I NFC: Aaron Rodgers (Packers)*, Tom Brady (Buccaneers), Kyler Murray (Cardinals). (* = Starters) © getty 3/21 RUNNING BACKS - AFC: Jonathan Taylor (Colts)*, Nick Chubb (Browns), Joe Mixon (Bengals) I NFC: Dalvin Cook (Vikings)*, Alvin Kamara (Saints), James Conner (Cardinals). © getty 4/21 WIDE RECEIVERS - AFC: Ja'Marr Chase (Bengals)*, Tyreek Hill (Chiefs)*, Keenan Allen (Chargers), Stefon Diggs (Bills) I NFC: Davante Adams (Packers)*, Cooper Kupp (Rams)*, Deebo Samuel (49ers), Justin Jefferson (Vikings). © getty 5/21 TIGHT ENDS - AFC: Mark Andrews (Ravens)*, Travis Kelce (Chiefs) I NFC: George Kittle (49ers)*, Kyle Pitts (Falcons). © getty 6/21 FULLBACKS - AFC: Patrick Ricard (Ravens)* I NFC: Kyle Juszczyk (49ers)*. © getty 7/21 OFFENSIVE TACKLES - AFC: Orlando Brown (Chiefs)*, Rashawn Slater (Chargers)*, Dion Dawkins (Bills) I NFC: Trent Williams (49ers)*, Tristan Wirfs (Buccaneers)*, Tyron Smith (Cowboys). © getty 8/21 GUARDS - AFC: Joel Bitonio (Browns)*, Quenton Nelson (Colts)*, Wyatt Teller (Browns) I NFC: Zack Martin (Cowboys)*, Brandon Scherff (Washington)*, Ali Marpet (Buccaneers). © getty 9/21 CENTER - AFC: Corey Linsley (Chargers)*, Ryan Kelly (Colts) - NFC: Jason Kelce (Eagles)*, Ryan Jensen (Buccaneers). © getty 10/21 DEFENSIVE ENDS - AFC: Myles Garrett (Browns)*, Maxx Crosby (Raiders)*, Trey Hendrickson (Bengals) I NFC: Nick Bosa (49ers)*, Brian Burns (Panthers)*, Cam Jordan (Saints). © getty 11/21 DEFENSIVE TACKLES - AFC: DeForest Buckner (Colts)*, Chris Jones (Chiefs)*, Cam Heyward (Steelers) I NFC: Aaron Donald (Rams)*, Jonathan Allen (Washington)*, Kenny Clark (Packers). © getty 12/21 OUTSIDE LINEBACKER - AFC: Joey Bosa (Chargers)*, T.J. Watt (Steelers)*, Matt Judon (Patriots) I NFC: Chandler Jones (Cardinals)*, Robert Quinn (Bears)*, Shaquil Barrett (Buccaneers). © getty 13/21 INSIDE LINEBACKER - AFC: Darius Leonard (Colts)*, Denzel Perryman (Raiders) I NFC: Micah Parsons (Cowboys)*, Bobby Wagner (Seahawks). © getty 14/21 CORNERBACKS - AFC: Xavien Howard (Dolphins)*, J.C. Jackson (Patriots)*, Kenny Moore (Colts), Denzel Ward (Browns) I NFC: Trevon Diggs (Cowboys)*, Jalen Ramsey (Rams)*, Marshon Lattimore (Saints), Darius Slay (Eagles). © getty 15/21 FREE SAFETIES - AFC: Kevin Byard (Titans)* I NFC: Quandre Diggs (Seahawks)*. © getty 16/21 STRONG SAFETYS - AFC: Derwin James (Chargers)*, Tyrann Mathieu (Chiefs) I NFC: Budda Baker (Cardinals)*, Harrison Smith (Vikings). © getty 17/21 LONG SNAPPERS - AFC: Luke Rhodes (Colts)* I NFC: Josh Harris (Falcons)*. © getty 18/21 PUNTERS - AFC: A.J. Cole (Raiders)* I NFC: Bryan Anger (Cowboys)*. © getty 19/21 KICKERS - AFC: Justin Tucker (Ravens)* I NFC: Matt Gay (Rams)*. © getty 20/21 RETURN SPECIALISTS - AFC: Devin Duvernay (Ravens)* I NFC: Jakeem Grant (Bears)*. © getty 21/21 SPECIAL TEAMERS - AFC: Matthew Slater (Patriots)* I NFC: J.T. Gray (Saints)*.

Block in the Back: Beim Block in the back wird ein gegnerischer Spieler, der blockt und nicht Ballträger ist, unerlaubt von hinten und oberhalb der Taille getackelt. Dafür gibt es eine Zehn-Yard-Strafe. Der Spielzug wird zudem wiederholt.

Holding: Eine Holding-Strafe kann sowohl von der Offense als auch von der Defense verursacht werden. In jedem Fall aber handelt es sich dabei um das Festhalten eines Spielers, der nicht Ballträger ist. Bei Holding der Offense wird eine Zehn-Yard-Strafe verhängt. Im Falle der Defense ist es eine Fünf-Yard-Strafe. Zusätzlich bekommt die gegnerische Offense ein automatisches First-Down.

Pass Interference: Auch bei einer Pass Interference, wo ein Spieler, der in der Luft in fangbarer Nähe ist, am Fangen gehindert wird, können beide Seiten bestraft werden. Die Offense muss 10 Yards und eine Wiederholung des Spielzugs hinnehmen, die Defense bekommt ein automatisches First Down an der Stelle, an der der Regelverstoß begangen wurde, aufgebrummt.

Facemask: Greift ein Spieler seinem Gegenspieler in das Gesichtsgitter, gibt es 15 Yards.

Chop Block: Ein Spieler darf nicht gleichzeitig von zwei Spielern sowohl tief als auch hoch geblockt werden. Kommt dies vor, wirft der Schiedsrichter die gelbe Flagge. 15 Yards und ein automatisches First Down sind die Folge.

Late Hit: Kommt es zu einem Tackle, obwohl der Spielzug schon zu Ende ist, gibt es ebenfalls eine Strafe. Von 15 Yards + First Down bis zu einem Spielausschluss gibt es hier mehrere Möglichkeiten.

Unnecessary Roughness und Unsportsmanlike Conduct: Gleiches gilt bei Strafen für Unnecessary Roughness, also unnötiger Härte, und Unsportsmanlike Conduct, unsportlichem Verhalten wie Beleidigungen oder Provokationen.

Roughing the Passer/Kicker: Wird der Quarterback nach einem Pass oder der Kicker sowie Holder nach einem Fieldgoalversuch noch getackelt, gibt es 15 Yards und ein automatisches First Down als Strafe.

NFL: Die Strafen im Überblick