In der NFL wird englisch gesprochen, weshalb es auch alle Begriffe nur in englischer Sprache gibt. In diesem Artikel erklären wir Euch genauer, was eine Interception ist.

Die NFL (American Football), NBA (Basketball), NHL (Eishockey) und MLB (Baseball) sind die vier großen Ligen in den USA, die um die Gunst der Fans buhlen. An Nummer eins des öffentlichen Interesses steht die NFL. Volle Stadion und gute TV-Einschaltquoten sind dafür der Beweis.

In den vergangenen Jahren ist die Welle der Begeisterung mehr und mehr nach Deutschland übergeschwappt. Das Interesse an der besten American-Football-Liga der Welt wird immer größer, von Jahr zu Jahr werden auch mehr Spiele live im TV oder im Livestream übertragen.

Worte wie Touchdown, Quarterback, Field Goal oder Interception sind längst nicht nur Insidern ein Begriff. Dennoch gibt es auch heutzutage noch viele Menschen, die damit nicht viel anfangen können. Für diese erklären wir in regelmäßigen Abständen die geläufigsten Begriffe aus der Welt des American Football - heute klären wir auf, um was es sich bei einer Interception handelt.

NFL, Was ist eine Interception?

Ins deutsche übersetzt heißt Interception Abfangen. Dieses Wort gibt auch trefflich die Bedeutung einer Interception im American Football wieder.

Bei einer Interception handelt es sich nämlich darum, wenn ein Spieler der verteidigenden Mannschaft einen vorwärts geworfenen Pass - in der Regel vom Quarterback des angreifenden Teams - direkt aus der Luft abfängt und ihn in den eigenen Händen festhält.

Damit ist der Spielzug aber noch nicht beendet: Der Spieler, der den Football abgefangen hat, erhält nun die Chance, mit dem eiförmigen Spielgerät in Richtung gegnerischer Endzone zu laufen. Der Spielzug ist erst dann beendet, wenn der interceptende Spieler getackelt wird, ins Aus läuft, sich selbst aufgibt oder im Idealfall einen Touchdown erzielt. Tritt dies ein, so spricht man von einem Pick Six.

Da nach einer Interception das Angriffsrecht wechselt, spricht man auch von einem Turnover oder Ballverlust für die angreifende Mannschaft.

NFL, Was ist eine Interception? - Rekorde

Statistiken gehören in den USA zum Sport einfach dazu. In der NFL wird jeder Spielzug bis ins kleinste Detail statistisch erfasst. Klar, dass es deshalb in den einzelnen Kategorien reihenweise Rekorde gibt - auch in Bezug auf Interceptions.

Die meisten Karriere-Interceptions fing Paul Krause, der in den 60er- und 70er-Jahren für die Washington Redskins und Minnesota Vikings spielte. Der immer noch gültige Rekord liegt bei 81 Interceptions. Die meisten Interceptions in einer Saison gelangen 1952 Dick Lane (14).

Die Liste der meisten geworfenen Interceptions führt Packers-Legende Brett Favre an (336), den "Rekord" für die meisten geworfenen Interceptions in einer Saison hält der bereits verstorbene George Blanda (14).

Für den längsten Interception-Return-Touchdown in der Geschichte der NFL sorgte 2008 Ed Reed von den Baltimore Ravens. Er lief den Ball aus der eigenen Endzone über 107 Yards in die gegnerische Endzone.

