NFL: Seattle Seahawks verpflichten Veteran Adrian Peterson

Die Seattle Seahawks haben Veteran-Runningback Adrian Peterson für ihr Practice Squad verpflichtet. Das gab Headcoach Pete Carroll am Mittwoch bekannt.

"Wir sind gespannt, ob er uns helfen kann und uns ein bisschen was bringt", sagte Carroll und berichtete über die gemeinsame Zeit mit Peterson. "Er ist ein Spieler, den ich schon seit seiner Highschool-Zeit kenne - und den ich über die Jahre sehr bewundert habe. Ich war immer enttäuscht, dass wir ihn damals nicht bekommen haben."

Anfang November hatten die Tennessee Titans Peterson noch für ihr Practice Squad verpflichtet. Da am gleichen Tag Superstar Derrick Henry aufgrund einer Fußverletzung auf die Injured Reserve Liste gesetzt wurde, kam Peterson unerwartet schnell in den aktiven Kader. In drei Wochen kam der 36-Jährige auf 27 Runs für 82 Yards und einen Touchdown. Anfang vergangener Woche trennten sich die Titans dann von Peterson.

Auch Seattle scheint nun erstmal abwarten zu wollen, was der künftige Hall-of-Famer und MVP von 2012 noch zu leisten im Stande ist. "Ich muss abwarten und sehen, wie er sich hier draußen schlägt", erklärte Carroll. "Ich habe ihn auf Videoaufzeichnungen gesehen. Er spielt so hart und aggressiv wie eh und je, und ich bin gespannt, was er dem Verein bringt. Er ist auch Feuer und Flamme dafür."

Die Seahawks belegen mit 92,5 Rushing-Yards pro Spiel nur den 25. Platz der Liga. Grund dafür ist auch der Ausfall ihres ersten Runnning Backs Chris Carson, der seit Woche fünf mit einer Nackenverletzung fehlt und operiert werden musste. Sein Ersatz Alex Collins konnte in sieben Spielen nur einmal mehr als 50 Yards erlaufen.