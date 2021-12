NFL ernennt Alexander Steinforth zum Geschäftsführer für Deutschland

Alexander Steinforth, derzeit Geschäftsführer der Deutschen Sport Marketing, wird General Manager Deutschland für die National Football League. Das wurde am Donnerstag bekannt gegeben.

In seiner neuen Rolle wird Steinforth die Geschäfte der Liga in Deutschland führen und vorantreiben. Sein Aufgabenfeld umfasst dabei alle kommerziellen Themen der Liga sowie den Ausbau der deutschsprachigen Fanbasis.

Darüber hinaus wird unter seiner Führung die NFL zukünftig regelmäßig reguläre Saisonspiele in Deutschland austragen und vielfältige CSR-Programme starten. Seine Ernennung folgt der enormen Entwicklung, die die NFL in Deutschland erlebt.

Die Liga zählt hier 19 Millionen Fans und die wöchentlichen TV-Einschaltquoten auf ProSieben und DAZN wachsen seit 2017 um mehr als 20 Prozent jährlich. Steinforth wird den Aufbau eines deutschen Büros verantworten und an Brett Gosper, NFL Head of Europe and UK, berichten.

"Expansion der NFL in Deutschland verantworten"

"Wir freuen uns sehr, Alexander in der NFL willkommen zu heißen", sagte Gosper. "Er ist ein hervorragender Kandidat mit sehr breiter Führungserfahrung und einer ausgesprochen unternehmerischen Persönlichkeit. Er ist die ideale Besetzung, um die Expansion der NFL in Deutschland zu verantworten."

Als Geschäftsführer führte Steinforth den kommerziellen Arm des Deutschen Olympischen Sportbunds (DOSB) erfolgreich durch die letzten Jahre und erwirtschaftete dabei Rekordumsätze. Zuvor war Steinforth drei Jahre als Commercial Director bei einem Fußball-Bundesligisten und zwei Jahre als Strategiemanager beim englischen Fußball-Klub Manchester United tätig. Zu seinen bisherigen Arbeitgebern zählen auch Rocket Internet sowie die Unternehmensberatung Boston Consulting Group.

"Ich freue mich auf diese neue, herausfordernde und spannende Aufgabe", sagte Steinforth. "Die NFL hat in Deutschland eine große Dynamik und ich bin zuversichtlich, dass ich meine Erfahrung einbringen kann, um den Sport weiterzuentwickeln und die Fangemeinde der NFL zu vergrößern. Die NFL hat sich dem Wachstum in Deutschland verschrieben und ich fühle mich geehrt, an diesem Prozess mitzuwirken."

Steinforth wird zum Februar 2022 seinen Posten antreten.