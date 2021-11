NFL: Cam Newton kehrt zu den Carolina Panthers zurück

Quarterback Cam Newton kehrt in die Stadt seiner größten Erfolge zurück. Der 32-Jährige, einst NFL-MVP, läuft ab sofort wieder für die Carolina Panthers auf, die er 2016 in den Super Bowl geführt hatte. Das gaben die Panthers am Donnerstag bekannt.

Newton, der sich als Nachfolger von Superstar Tom Brady bei den New England Patriots nicht durchsetzen konnte, soll Spielmacher Sam Darnold vertreten. Der Stamm-Quarterback fällt mit einer Schulterverletzung mindestens vier Wochen aus.

Vor zehn Jahren hatten die Panthers Newton als Nummer-eins-Pick in die NFL geholt. In neun Jahren kam er für Carolina zum Einsatz und stellte etliche Rekorde für die Franchise auf. Im Super Bowl 50 verloren die Panthers mit MVP Newton 2016 gegen die Denver Broncos.