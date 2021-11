NFL Week 9 Recaps: Highlights, Ergebnisse und alle Infos zu Woche 9

Woche 9 bietet uns gleich drei Super-Bowl-Neuauflagen, darunter auch im Topspiel in Kansas City, in dem es nun doch nicht zum Duell zweier Superstar-Quarterbacks kommt. Die Ravens und Chargers versuchen wieder in die Spur zu kommen, die Cardinals wiederum bangen um zwei Stars.

Den kompletten Sonntag gibt es sowohl in der deutschen Konferenz ENDZN als auch in der Original-Konferenz NFL RedZone live auf DAZN. Los geht es jeden Sonntag ab 19 Uhr live.

NFL Previews Week 9 2021

Bye-Week: Detroit Lions, Seattle Seahawks, Tampa Bay Buccaneers, Washington Football Team

Verletzungsübersicht vor Week 9: Cardinals droht der Ausfall zweier Superstars!

Das Spiel der Woche

Kansas City Chiefs (4-4) - Green Bay Packers (7-1) (So., 22.25 Uhr)

Durch den Ausfall von Aaron Rodgers (und allem, was danach passierte) steht Jordan Love vor seinem ersten Start in der NFL. Bislang erhielt er sporadisch Einsatzzeit in den ersten zwei Wochen der Saison und ist damit die ultimative Wundertüte.

Die gute Nachricht für die Packers ist allerdings, dass Superstar-Receiver Davante Adams nach seiner Covid-Infektion zurück ist und dem jungen QB die vielleicht beste Waffe der NFL gibt. Die Secondary der Chiefs ist keineswegs sattelfest, sodass Adams auch mit Love under Center eine Macht sein sollte.

Ein vielleicht noch größerer Faktor für die Gäste könnte jedoch Running Back Aaron Jones gegen die wacklige Front der Chiefs werden. Er war bereits einer der Hauptdarsteller gegen Arizona, als die Top-3-Receiver der Packers ausgefallen waren.

Bei den Chiefs wiederum geht es in erster Linie darum, die immer wiederkehrenden Fehler abzustellen. Speziell Turnovers machten ihnen in den vergangenen Wochen immer wieder das Leben schwer. Patrick Mahomes alleine hat nun bereits in sieben Spielen nacheinander immer mindestens einen Giveaway zu verzeichnen gehabt.

Fun Fact: Dies ist die Neuauflage vom ersten Championship Game zwischen der AFL und NFL aus der Saison 1966, das nachträglich dann zu "Super Bowl I" umbenannt wurde. Die Packers mit Quarterback Bart Starr und Head Coach Vince Lombardi besiegten die Chiefs deutlich 35:10.

Cincinnati Bengals (5-3) - Cleveland Browns (4-4) (So., 19 Uhr)

Im Battle of Ohio kommt es zum Duell zweier Nummer-1-Picks auf Quarterback. Doch während Joe Burrow gerade in Topform ist und mit Ja'Marr Chase eine gefährliche Kombo bildet, hat sein Gegenüber Baker Mayfield gerade alle Arten von Problemen. Right Tackle Jack Conklin fällt aus, der Streit mit Odell Beckham Jr. ist endgültig eskaliert und dann wäre da noch seine Schulterverletzung, die ihn seit Wochen behindert.

Im Grunde ist diese Begegnung schon ein Must-Win-Spiel für die Browns, denn schon jetzt liegen sie eineinhalb spiele hinter den Ravens und könnten schnell den Anschluss verlieren. Die Bengals wiederum spielen deutlich besser als erwartet und greifen erstmals unter Zac Taylor nach den Playoffs. Immerhin: Die Browns haben fünf der letzten sechs Duelle mit dem Bundesstaats-Rivalen gewonnen.

Dallas Cowboys (6-1) - Denver Broncos (4-4) (So., 19 Uhr)

Aufatmen bei America's Team, denn Quarterback Dak Prescott ist nach seinen Wadenproblemen zurück und wird starten. Doch er wird ohne Left Tackle Tyron Smith auskommen müssen. Das hat zur Folge, dass wohl Terence Steele, der zuletzt auf der rechten Seite startete, nun nach links rückt und damit den Weg frei macht für La'el Collins, der seinen RT-Job an Steele während seiner Suspendierung verloren hatte.

Bei den Broncos wiederum geht der Blick nun langsam schon in die Zukunft trotz des Siegs in der Vorwoche. Der Trade von Von Miller nach L.A. spricht da Bände, zumal Denver nun ohne seine zwei besten Pass Rusher dasteht - Bradley Chubb steht immer noch auf IR. Auf der Depth Chart im Bereich Edge Rusher finden sich daher aktuell nur noch Malik Reed und Jonathon Cooper - zusammen kommen sie in dieser Saison auf 4 Sacks.

Miami Dolphins (1-7) - Houston Texans (1-7) (So., 19 Uhr)

Dieses Spiel ist historisch bedeutend, denn es ist erst das zweite Duell zweier 1-7-Teams in der Geschichte der NFL - zuvor hatten wir dies nur beim Spiel Panthers gegen 49ers in der Saison 2004.

Die Texans bekommen Quarterback Tyrod Taylor zurück, mit dem sie in Woche 1 ihren bislang einzigen Sieg eingefahren hatten. Zudem ist es eine Art Heimkehr für Texans-Tight-End Brevin Jordan, der auf dem College für Miami auch im Hard Rock Stadium spielte. In der Vorwoche gelang ihm sein erster NFL-Touchdown.

New Orleans Saints (5-2) - Atlanta Falcons (3-4) (So., 19 Uhr)