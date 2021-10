SPOX-Voting: Wer ist aktuell der beste Head Coach der NFL?

In wohl keiner Liga sind Trainer so wichtig wie in der NFL. Doch wer ist eigentlich der beste seines Fachs? Wir fragen Euch: Wer ist aktuell der beste Head Coach der Liga?

Bill Belichick hat mit sechs Super-Bowl-Titeln die meisten in der NFL-Geschichte. Doch ist er damit aktuell auch immer noch der beste Coach? Oder ist es Bruce Arians, der den amtierenden Champion Tampa Bay Buccaneers coacht? Und was ist eigentlich mit Offensiv-Guru Andy Reid von den Kansas City Chiefs?

Es gibt schon einige gute Coaches in der Liga. SPOX möchte nun von Euch wissen, wer denn für Euch der aktuell Beste ist.

Am Voting teilnehmen könnt Ihr im Web direkt hier im Artikel. Für App-User geht es hier zum Voting.