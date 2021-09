NFL bestätigt: Spätestens 2023 ein Regular-Season-Spiel in Deutschland

Deutsche NFL-Fans können sich auf ein Regular-Season-Spiel in Deutschland freuen. Spätestens im Jahr 2023 wird ein Spiel aus der NFL in Deutschland stattfinden.

Das bestätigte Brett Gosper, der NFL-Verantwortliche für Europa und das Vereinigte Königreich, bei ran. Womöglich werde bereits in der kommenden Saison ein Spiel in Deutschland ausgetragen, so Gosper.

"Es wird ein Spiel in Deutschland geben. Die Frage ist nur noch wann und wo", sagte der 62-Jährige. "Der frühestmögliche Termin wäre in der Saison 2022. Spätestens aber 2023!"

Laut Gosper gibt es mehrere Städte, die für die Ausrichtung eines NFL-Spiels in Deutschland in Frage kommen. In Kürze soll der Kreis der Kandidaten auf drei Städte reduziert werden. Als mögliche Austragungsorte werden unter anderem München, Frankfurt und Berlin gehandelt.