NFL: Trade! Pittsburgh Steelers holen offenbar Joe Schobert von den Jacksonville Jaguars

Die Pittsburgh Steelers haben offenbar Joe Schobert per Trade von den Jacksonville Jaguars verpflichtet. Das berichten mehrere US-amerikanische Medien übereinstimmend.

Demnach werden die Jaguars einen Teil von Schoberts ausstehendem Gehalt übernehmen, um Pittsburgh das Geschäft schmackhaft zu machen. Was die Steelers im Gegenwert an Jacksonville abgeben, ist aktuell noch unklar.

Schobert hatte 2020 einen Fünfjahresvertrag über knapp 54 Millionen Dollar bei den Jaguars unterschrieben. In den kommenden vier Saisons wird er bei seiner aktuellen Vertragsstruktur Cap Hits von 9,8 Millionen, 11,7 Millionen, 13,2 Millionen und 13,7 Millionen Dollar haben.

Schobert war 2016 in der vierten Runde des Drafts von den Cleveland Browns ausgewählt worden. In Cleveland entwickelte er sich bereits früh in seiner Karriere zum Starter. 2017 wurde der Linebacker in den Pro Bowl gewählt.

Bei den Steelers wird Schobert vermutlich den zweiten Linebacker-Spot neben Devin Bush besetzen. Aktuell hätte diesen wohl Robert Spillane inne gehabt.