NFL Preseason Week 1 Previews: Highlights, Ergebnisse und alle Infos zu Woche 1

Die NFL ist zurück! Nach dem Hall-of-Fame-Game steht nun das erste komplette Preseason-Wochenende an. Gleich am Freitag kann Mac Jones sich für die New England Patriots als Alternative zu Cam Newton präsentieren. Auch Justin Fields und Trevor Lawrence feiern ihr NFL-Debüt. In San Francisco stehen Trey Lance und Jimmy Garoppolo im Fokus. Und: Gibt es einen Quarterback-Zweikampf in Indianapolis?

NFL: Preseason Week 1 Previews

New England Patriots (0-0) - Washington Football Team (0-0) (Fr., 1.30 Uhr)

Mac Jones greift nach Cam Newtons Job! Zuletzt kamen Berichte auf, dass Jones - trotz anderslautender Aussagen von Bill Belichick - näher am Starterposten dran sein soll, als zuletzt vermutet. Um Newton tatsächlich gefährlich werden zu können, wird Jones in der Preseason überzeugen müssen. Mit Washington trifft der Rookie zum Auftakt sofort auf eine, zumindest in der A-Besetzung, sehr starke Defense. Ebenfalls im Fokus: Der neue Receiving Corps mit Nelson Agholor, Kendrick Bourne und Jonnu Smith. Hunter Henry fällt aufgrund einer Schulterverletzung aus.

Auf Seiten des Football Teams wird Ryan Fitzpatrick voraussichtlich seine ersten Snaps für die Franchise spielen, der Starterposten ist ihm ohnehin sicher. Interessant wird zudem der Kampf um den Posten des dritten Wide Receivers neben Terry McLaurin und Curtis Samuel. Rookie Dyami Brown könnte sich in der Preseason direkt für eine größere Rolle empfehlen. Seine Konkurrenz: Kelvin Harmon, Cam Sims und Vorjahres-Rookie Antonio Gandy-Golden.

West Coast, Air Raid und Co.: Die Offense-Schemes alle 32 Teams im Überblick

Philadelphia Eagles (0-0) - Pittsburgh Steelers (1-0) (Fr., 1.30 Uhr)

Wie sieht die Offense der Eagles aus? Jalen Hurts ist als Starter gesetzt, doch welches Scheme wird der neue Head Coach Nick Sirianni um ihn herum spielen lassen? Eine Offense mit großem Fokus auf Option Runs und RPOs läge nahe, Sirianni gab sich diesbezüglich zuletzt allerdings noch zögerlich. Der erste Preseason-Auftritt des Teams sollte bereits Schlüsse zulassen, in welche Richtung die Reise unter Sirianni gehen wird.

Die Steelers sind eines von zwei Teams, das in dieser Woche bereits das zweite Preseason-Spiel absolvieren wird. Im ersten Auftritt kamen mit Najee Harris, Chase Claypool, Diontae Johnson und Co. durchaus mehrere Offense-Starter zum Einsatz. Ben Roethlisberger wird gegen die Eagles erneut zuschauen, Mason Rudolph und Dwayne Haskins stehen so auf der QB-Position im Fokus. Auch interessant: Rookie-Tight-End Pat Freiermuth, der im Camp einen starken Eindruck macht, könnte zum ersten Mal auflaufen. Ein Auge sollten Beobachter zudem auf die O-Line der Gäste werfen: Hier sind mehrere Starterposten noch nicht in Stein gemeißelt, vor allem Rookie Kendrick Green könnte sich für eine tragende Rolle empfehlen.

Atlanta Falcons (0-0) - Tennessee Titans (0-0) (Sa., 1.00 Uhr)

Bei den Falcons dürften viele Augenpaare auf Kyle Pitts gerichtet sein. Das Talent des Erstrundenpicks steht außer Frage, doch wie weit ist Pitts schon? Ist er tatsächlich sofort der klare Nummer-eins-Tight-End, noch vor Hayden Hurst? Die Preseason-Spiele dürften hier Aufschluss geben. Darüber hinaus sind in Atlanta noch einige große Rollen zu vergeben, darunter die Rolle des Nummer-drei-Receivers, des Left Guards und des Centers sowie mehrere Posten in der Secondary.

Auf Seiten der Titans scheinen zehn von elf Starter-Positionen in der Offense bereits vergeben zu sein, offen ist jedoch noch der Posten des Right Tackles. Hier werden Kendall Lamm und Rookie Dillon Radunz um die Rolle des Starters kämpfen. Defensiv ist Erstrundenpick Caleb Farley eigentlich die spannendste Personalie. Der Cornerback wird in der Preseason allerdings noch nicht zum Einsatz kommen. Somit könnten sich andere Spieler wie Rookie Brady Breeze für Spielzeit empfehlen.

Detroit Lions (0-0) - Buffalo Bills (0-0) (Sa., 1.00 Uhr)

In Detroit herrscht auf der Wide-Receiver-Position großer Konkurrenzkampf. Mittendrin: Amon-Ra St. Brown. Der Deutsch-Amerikaner wird sich ebenso wie auch Breshad Perriman, Tyrell Williams, Kalif Raymond und Quintez Cephus Hoffnungen auf eine möglichst große Rolle und möglichst viel Spielzeit machen. Kann St. Brown die Coaches gegen die Bills gleich von sich überzeugen?

Die Bills bringen fast alle ihre Starter zurück, allzu viele Spots sind daher nicht neu zu vergeben. Dennoch gibt es einige interessante Personalien: Wie präsentiert sich Mitchell Trubisky in einem neuen Umfeld und in einer auf dem Papier sehr starken Offense? Wer kann sich im Kampf um Snaps im Backfield absetzen? Zack Moss und Devin Singletary teilten sich die Running-Back-Rolle bereits in der Vorsaison, nun ist mit Matt Breida ein weiterer Konkurrent da. In der Defense drängen die jungen A.J. Epenesa, Gregory Rousseau und Carlos Basham Jr. in die Rotation. Können sie im ersten Preseason-Spiel sofort Punkte sammeln?

Arizona Cardinals (0-0) - Dallas Cowboys (0-1) (Sa., 4.00 Uhr)