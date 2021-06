NFL-News: Überraschung! Tom Brady und Patrick Mahomes Cover-Athleten von Madden 22

Tom Brady und Patrick Mahomes II werden die neuen Cover-Athleten vom NFL-Videospiel Madden 22. Das gab Spielhersteller EA am Donnerstagnachmittag bekannt.

Zum ersten Mal seit über zehn Jahren werden somit wieder zwei Spieler auf dem Cover zu sehen sein. Bei Madden 10 kürten Larry Fitzgerald und Troy Polamalu das Titelbild.

Sowohl Brady als auch Mahomes waren bereits einmal auf dem Cover vertreten: Brady bei Madden 18, Mahomes bei Madden 20.

"Immer wenn man das erste Mal auf dem Cover ist, ist das ein besonderer Moment", sagte Mahomes gegenüber ESPN. "Es ist also ein besonderer Moment, zweimal mit einem so großen Spieler wie Tom Brady darauf zu sein, und ich bin froh, dass ich das so kurz nach dem ersten Mal machen kann. Das kann mir keiner mehr nehmen, ich werde es meinen Kindern und Enkeln zeigen können, dass ich zweimal auf dem Cover war."

Auch der 43-jährige Brady äußerte sich bei ESPN: "Es ist eine wirklich coole Sache. Es ist definitiv eine große Ehre und außergewöhnlich, wenn man an Patrick und seine tolle Karriere denkt."

NFL: Brady gibt Mahomes Tipps

Mahomes verriet zudem, dass er sich von Brady einige Tipps geholt habe. Brady gab dem 25-Jährigen Ratschläge, wie man sich als Quarterback optimal auf eine Saison vorbereitet. "In meinem Alter habe ich schon viele große Spieler kommen und gehen sehen, und er ist definitiv nicht der Typ, der kommt und geht", erklärte Brady seine Tipps. "Ich denke, er wird noch eine Weile da sein, und ich denke, es geht darum, wie die Leute ihre Chancen maximieren können, um das zu erreichen, was sie in ihrem Leben wollen."

Aktuell erholen sich sowohl Brady als auch Mahomes von Verletzungen. Brady unterzog sich in der Offseason einer Knie-, Mahomes einer Fuß-Operation.