NFL Draft 2021 im Liveticker: Tag 3 - wo landet Amon-Ra St. Brown?

Tag 3 des NFL Drafts 2021 ist da - und es gibt noch jede Menge Talent auf dem Board! Darunter auch der Deutsch-Amerikaner Amon-Ra St. Brown, SPOX begleitet den dritten und finalen Draft-Tag im Liveticker.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Vor Beginn:

Generell sind insbesondere die Skill-Position-Player - allen voran Running Backs und Wide Receiver - hervorzuheben. Hier gibt es für Tag 3 noch jede Menge Qualität, gut möglich, dass in den Runden 4 und 5 auch zeitnah ein Run auf Receiver oder Running Backs losgeht.

Vor Beginn:

Amon-Ra St. Brown dürfte im Laufe des Abends der nächste Spieler mit deutschen Wurzeln in der NFL werden. Wann genau das passiert ist aber fraglich. "Für mich ist es eine komplette Wundertüte. Man weiß nie, was im Draft passiert. Ich habe mit 29 Teams gesprochen, das ist gut denke ich, das ist aber auch alles, was ich sagen kann", sagte der Deutsch-Amerikaner vorab im Interview mit SPOX und DAZN.

Vor Beginn:

Runde 4 und damit der letzte Tag des NFL Drafts 2021 beginnt heute um 18 Uhr. Und noch ist jede Menge Qualität zu haben, wie auch ein Blick auf das SPOX Big Board verrät:

Jamar Johnson, S, Indiana (Safety Nummer 4 im Ranking)

Cornell Powell, WR, Clemson (WR 9)

Jaelon Darden, SWR, North Texas (WR 10)

Ar'Darius Washington, S, TCU (S 5)

Jabril Cox, LB, LSU (LB 5)

Rashad Weaver, Edge, Pitt (Edge 10)

Kenneth Gainwell, RB, Memphis (RB 4)

Brevin Jordan, TE, Miami (TE 3)

Tylan Wallace, WR, Oklahoma State (WR 13)

Amon-Ra St. Brown, WR, USC (WR 14)

Michael Carter, RB, North Carolina (RB 5)

Kylin Hill, RB, Mississippi State (RB 6)

Hamsah Nasirildeen, S, Florida State (S 6)

Tay Gowan, CB, UCF (CB 12)

Tommy Togiai, DT, Ohio State (DT 6)

