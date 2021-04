NFL Draft 2021 im Liveticker - Tag 2

Der NFL Draft 2021 geht in den zweiten Tag, die Runden 2 und 3 stehen an. Immer noch sind ein paar interessante Top-Verteidiger zu haben, ebenso Quarterbacks wie Kyle Trask. Und auch der Deutsch-Amerikaner Amon-Ra St. Brown könnte heute sein neues Team finden.

NFL Draft 2021: Die 1. Runde im LIVETICKER

Ebenfalls noch in der Verlosung sind ein paar Toptalente für die offensive sowie defensive Front. Speziell in Sachen Pass Rush sind hier noch ein paar verheißungsvolle Kandidaten zu finden. Zudem könnte Mac Jones' früherer Center Landon Dickerson zum Steal werden.

Darüber hinaus haben viele Teams noch einige Lücken zu füllen. Quarterback etwa dürfte immer noch Thema sein. Ein heißer Kandidat in Runde 2 ist dabei Kyle Trask, der unter anderem mit den Pittsburgh Steelers in Verbindung gebracht wird. Jene erleben wohl das letzte Jahr von Ben Roethlisberger und könnten einen Nachfolger so langsam gebrauchen.

Runde 2 öffnet heute Nacht um 1 Uhr ihre Pforten und liefert uns womöglich die Antwort auf die spannende Frage, wo denn der Deutsch-Amerikaner Amon-Ra St. Brown landen wird. Der Wide Receiver von USC wünscht sich jedenfalls, mit seinem Bruder EQ bei den Green Bay Packers zusammenzuspielen, wie er im Interview mit SPOX verriet.

NFL Draft 2021: Trevor Lawrence als Nummer 1 nach Jacksonville

In der ersten Runde des Drafts 2021 zogen die Jacksonville Jaguars erwartungsgemäß Quarterback Trevor Lawrence mit dem ersten Pick insgesamt. Anschließend holten die New York Jets an Position 2 QB Zach Wilson und die San Francisco 49ers im Anschluss Trey Lance.

Die New England Patriots wiederum sicherten sich mit dem 15. Pick und ohne zu erwartenden Trade Alabama-Quarterback Mac Jones, während die Chicago Bears überraschend an Position 11 hoch tradeten, um Justin Fields als neuen QB zu ziehen.

Das Recap zur ersten Runde im Draft findet Ihr hier!

